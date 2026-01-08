Ayuso viaja a Argentina para reunirse con Javier Milei

La agenda internacional de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, suma este jueves una nueva cita de calado institucional. La dirigente madrileña se desplazará hasta Buenos Aires para mantener una reunión de trabajo con el presidente de Argentina, Javier Milei, en la Casa Rosada del país americano.

Desde la Puerta del Sol han confirmado que el diálogo entre ambos líderes se producirá a las 10:00 horas (horario local argentino), lo que equivale a las 14:00 horas en la España peninsular. Este encuentro supone un nuevo paso en la relación entre ambos, quienes ya coincidieron el pasado mes de junio en la capital de España con motivo del Madrid Economic Forum.

Sin embargo, el punto álgido de esta buena relación entre ambos se produjo en junio de 2024, cuando Isabel Díaz Ayuso, recibió al presidente de la República de Argentina, Javier Milei, en la Real Casa de Correos, sede de la presidencia del Gobierno regional en la Puerta del Sol, haciéndole entrega de la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid «en reconocimiento a los vínculos históricos, culturales, lingüísticos y económicos que unen la región con el país hispanoamericano».

Un escenario internacional convulso

La visita se produce en un momento de extrema tensión geopolítica. El trasfondo del encuentro está marcado por la detención de Nicolás Maduro en Venezuela, un suceso derivado de la reciente intervención de los Estados Unidos en Caracas que ha sacudido el tablero internacional. El propio Milei mostró su total apoyo a la intervención militar de Estados Unidos en el país sudamericano y la toma de control de su petróleo para «cortarle el suministro a los comunistas».