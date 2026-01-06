Arrancan las Rebajas 2026: derechos, garantías y devoluciones

El calendario comercial de 2026 alcanza uno de sus hitos más esperados con el inicio de las rebajas de invierno. Tras semanas de intenso gasto navideño, este periodo se consolida como la referencia para acceder a productos de temporada a precios reducidos. La campaña comienza de forma generalizada en la noche de este 6 de enero en las plataformas digitales, mientras que los establecimientos físicos abrirán sus puertas con los nuevos descuentos a partir de mañana, 7 de enero.

Ante la previsión de un elevado volumen de transacciones, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha lanzado un mensaje claro: en rebajas se reducen los costes, pero nunca los derechos de los ciudadanos. La entidad insiste en que las garantías de un artículo rebajado son idénticas a las de uno que no lo está. Para navegar este periodo con éxito, ofrecen cinco consejos fundamentales:

Planificación estratégica: Es vital elaborar listas con las necesidades reales antes de acudir a las tiendas para evitar caer en la compra compulsiva.

Transparencia en el etiquetado: El consumidor debe comprobar que junto al precio rebajado figura siempre el precio antiguo. La normativa exige que dicho producto haya formado parte de la oferta habitual del comercio al menos durante un mes; si hubo varios precios previos, el de referencia debe ser el menor.

Condiciones de devolución: Las tiendas físicas no tienen obligación legal de admitir devoluciones salvo que el producto tenga una tara o defecto. Incluso si las aceptan, el reembolso puede realizarse mediante tarjetas o vales canjeables en lugar de efectivo. Por el contrario, en las compras a través de internet existe un derecho de desistimiento legal de 14 días sin necesidad de justificar el motivo.

Arbitraje de Consumo: Se recomienda priorizar los comercios adheridos al sistema arbitral de consumo, ya que permiten resolver posibles conflictos de manera gratuita y rápida.

Documentación de compra: Es esencial conservar el tique o la factura simplificada, ya que es el documento vital para cualquier reclamación posterior. Además, todos los locales deben tener hojas de reclamaciones a disposición del cliente.

FACUA denuncia el «abandono» de las políticas de protección

Por su parte, FACUA-Consumidores en Acción ha sido especialmente crítica con la vigilancia institucional. La asociación exige un aumento inmediato de los controles por parte de las autoridades autonómicas para evitar abusos y pide que se hagan públicas las sanciones impuestas. Según FACUA, la falta de inspecciones previas y durante las rebajas evidencia un «abandono de las políticas de protección al consumidor». La organización advierte sobre diversos tipos de fraude que se repiten cada año:

Falsos descuentos: Publicitar como rebajado un artículo que mantiene el mismo precio que antes de la campaña.

Subidas previas: Establecimientos que incrementan el coste días antes para luego aplicar una supuesta rebaja.

Etiquetado engañoso: Anunciar porcentajes de descuento en la cartelería que no se corresponden con la realidad de las etiquetas.

Productos «ad hoc»: Poner a la venta artículos que no estaban previamente en la tienda solo para presentarlos como rebajados.

Garantías y responsabilidad financiera

FACUA también alerta sobre otras irregularidades, como comercios que se niegan a asumir su responsabilidad en defectos de fabricación o que anuncian descuentos gancho que desaparecen a los pocos días. Recuerdan que todos los productos tienen tres años de garantía que el establecimiento debe asumir.

Finalmente, se recomienda a los consumidores no dejarse «cegar» por los grandes porcentajes y valorar si el precio final es razonable, si el producto es necesario o si representa un capricho que podría comprometer su nivel de endeudamiento.