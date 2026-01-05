Comunidad

Los Reyes Magos visitan a los niños ingresados en el Hospital 12 de Octubre

Gacetín Madrid

La Comunidad de Madrid ha recibido hoy a Sus Majestades los Reyes Magos en el Hospital público Universitario 12 de Octubre. La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha acompañado a la comitiva durante su recorrido por la planta de hospitalización pediátrica y la sala de juegos, donde los niños ingresados han disfrutado de sus regalos. Además, otros menores atendidos en el centro han tenido la oportunidad de entregar sus cartas y obtener distintos obsequios.

Melchor, Gaspar y Baltasar, junto a sus pajes, han animado la jornada de los pequeños hospitalizados, contribuyendo así a hacer más llevadera su estancia durante estos días de Navidad. Matute ha destacado que “este tipo de iniciativas ayudan en muchos casos a una recuperación más rápida y a normalizar el estado de los pacientes, especialmente en estas fechas tan señaladas”.

