Mocedades y la Banda Sinfónica Municipal de Madrid llenan el Teatro Real en el tradicional Concierto de Reyes

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, ha asistido al tradicional Concierto de Reyes celebrado hoy en el Teatro Real y protagonizado por la Banda Sinfónica Municipal de Madrid, bajo la dirección del maestro Jan Cober, y el grupo Mocedades.

La formación ha vuelto a demostrar sobre el escenario por qué es una de las más queridas de la música española, en un concierto memorable en el que el público ha podido disfrutar de un emotivo recorrido por sus grandes éxitos. Un repertorio de canciones que ha acompañado durante más de cinco décadas a varias generaciones y que consolida a Mocedades como un referente indiscutible de las armonías vocales y de la memoria musical colectiva.

Este concierto benéfico, que forma parte de la programación navideña del Ayuntamiento de Madrid, destina toda su recaudación a la Fundación Adopta Un Abuelo, entidad que trabaja en el acompañamiento de las personas mayores, conectando generaciones y dignificando la vejez.