Muere Modesto Nolla, figura histórica del PSOE madrileño y voz clave contra el ‘Tamayazo’

El socialismo madrileño está de luto por el fallecimiento de Modesto Nolla Estrada, quien fuera una de las figuras más relevantes de la política regional en Madrid. El PSOE ha comunicado su pérdida a través de las redes sociales, donde ha ensalzado la figura de este «buen socialista», militante de la agrupación de Ciudad Lineal y pieza fundamental en la historia parlamentaria de la Comunidad.

Nacido en Barcelona el 10 de diciembre de 1956, Nolla inició su camino político muy temprano, afiliándose al PSOE en 1976, en plena Transición, y a la Unión General de Trabajadores (UGT) en 1990. Fue, además, el primer Secretario General de las Juventudes Socialistas de Madrid (JSM) en democracia, marcando el rumbo de la organización juvenil en sus inicios.

Dentro de la estructura del partido, ejerció como Secretario General de la agrupación socialista de Ciudad Lineal, desde donde le recordaron hoy con emoción: «Hoy es un día muy triste. Su compromiso y valores nos guiarán siempre. Que la tierra te sea leve, compañero».

26 años como diputado en la Asamblea de Madrid

Su carrera en la Asamblea de Madrid fue excepcionalmente extensa y fructífera. Entró por primera vez en el Parlamento regional en 1995, formando parte de la lista encabezada por Joaquín Leguina. Desde ese momento, renovó su acta de diputado durante siete legislaturas consecutivas (1995, 1999, mayo y octubre de 2003, 2007, 2011 y 2015), sumando un total de 26 años de servicio público.

Dentro del grupo parlamentario socialista, Nolla se especializó en asuntos de Urbanismo, convirtiéndose en una voz autorizada en la materia. Sin embargo, su papel más mediático llegó en el año 2003, cuando ejerció como portavoz del PSOE en la comisión de investigación del ‘Tamayazo’, el caso de transfuguismo que sacudió la política madrileña e impidió la investidura de Rafael Simancas.

En su último tramo institucional, durante la décima legislatura, fue elegido vicepresidente segundo de la Mesa de la Asamblea de Madrid, consolidando su prestigio como un parlamentario respetado por todos los grupos de la cámara. Con su marcha, el socialismo madrileño pierde a uno de sus referentes más sólidos y uno de los principales testigos de la evolución política de la región desde los años noventa hasta la actualidad.

Foto: PSOE Ciudad Lineal.