Los defectos en luces concentran el 26% de los rechazos en la ITV madrileña

La Asociación de Entidades para la Inspección Técnica de Vehículos de la Comunidad de Madrid (AEMA-ITV) da a conocer los datos estadísticos de las inspecciones técnicas periódicas referentes al mes de noviembre de 2025 e insiste en la necesidad de revisar el estado del sistema de alumbrado y la señalización del vehículo, elementos esenciales para mantener una buena visibilidad y garantizar la seguridad en la carretera, ya que es la segunda causa de rechazo en la ITV.

Según los datos más recientes del Archivo de Vehículos de la Comunidad de Madrid, en el mes de noviembre se inspeccionaron un total de 189.024 vehículos, un 7,4% menos que en el mes de octubre de este mismo año, en el que se inspeccionaron 204.082. De los vehículos inspeccionados en noviembre, 158.678 superaron la inspección a la primera, lo que representa casi el 84%.

Las luces sirven tanto para iluminar como para comunicar

Los defectos graves relacionados con el capítulo de alumbrado y señalización son una de las principales causas de rechazo, con un 26,6% del total de defectos graves. Los sistemas de alumbrado y señalización cobran una especial importancia durante esta época del año cuando las horas de luz son menores y, en muchas ocasiones, las condiciones meteorológicas son adversas lo que dificulta la visibilidad en la carretera.

Desde AEMA-ITV recuerdan el deber de circular con estos sistemas en correcto estado para evitar los siniestros viales, ya que permite a los conductores ver y ser vistos por los demás usuarios de las vías públicas.

Las luces del vehículo no sirven exclusivamente para ver, sino que también se utilizan para comunicarse con otros conductores en la carretera. En invierno, es obligatorio el uso de las luces cortas desde el atardecer hasta el amanecer y siempre que la visibilidad sea baja (niebla, lluvia, nieve, polvo). Asimismo, otras luces que también hay que revisar son las de posición y los intermitentes y freno, que son fundamentales para comunicarnos con los demás vehículos.

Por otro lado, en esta época del año, es necesario tener en buen estado las luces antiniebla, delanteras y traseras, que mejoran la iluminación cuando hay niebla, lluvia intensa o nieve. Es relevante recordar que las luces antiniebla traseras solo deben ser accionadas en casos extremos ya que pueden deslumbrar a otros vehículos.

Rechazo por alumbrado y señalización por tipo de vehículo

Atendiendo al índice de rechazo por tipo de vehículo, cabe destacar que los vehículos con mayor índice de rechazo en esta categoría son los vehículos ligeros (furgonetas, cuatriciclos, etc.), con un 7,5%, siendo a su vez su principal causa de rechazo, seguido por emisiones contaminantes, con un 5,8%.

A los vehículos ligeros, les siguen los vehículos pesados y los ciclomotores, con 6,2% de rechazo en el capítulo de luces; a continuación, los turismos que tienen un índice de rechazo en este capítulo del 5,3%; y, por último, los autobuses, con un 2,4%, de rechazo.

Las emisiones contaminantes continúan a la cabeza

En los 189.024 vehículos inspeccionados durante el mes de noviembre se detectaron 14.300 defectos graves en el capítulo de alumbrado y señalización. Este ocupa el segundo puesto por delante del capítulo de ejes, ruedas y vehículos con 9.605 defectos graves.

En el primer puesto se mantienen las emisiones contaminantes, con 16.440 defectos graves, que son, a su vez, la principal causa de rechazo en los turismos, con un 5,4%; vehículos ligeros, con un 5,8% y autobuses, con un 3,5%.

Jorge Soriano, presidente de AEMA-ITV, subraya que “las inspecciones técnicas periódicas garantizan el correcto estado técnico de los sistemas del vehículo, algo que es importante comprobar, sobre todo, ahora en invierno que las carreteras son más peligrosas por las inclemencias del tiempo”.

AEMA-ITV recuerda que, para realizar la inspección, se puede acceder a cualquiera de las más de 70 estaciones de ITV con las que cuenta la Comunidad de Madrid; incluidas aquellas a las que, para llegar, se debe pasar por cámaras de control de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), pese a no disponer de distintivo medioambiental. Además, se puede realizar la ITV hasta 30 días antes de la fecha de vencimiento sin que ello modifique el periodo de validez de la próxima ITV.