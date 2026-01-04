CarabanchelDistritos

El Gobierno de Ayuso restaurará la capilla del Colegio Los Lujanes en la Finca Vista Alegre de Carabanchel

La Comunidad de Madrid restaurará y rehabilitará la capilla del Colegio Los Lujanes, inmueble construido en 1948 y situado en los Jardines de los Palacios de la Finca Vista Alegre, en el distrito de Carabanchel. La actuación cuenta con una dotación cercana a 1,6 millones de euros, aprobados en el último Consejo de Gobierno del pasado año, y permitirá recuperar este edificio de la capital, actualmente sin uso.

Los trabajos previstos incluyen la consolidación de la estructura del edificio y la puesta en valor de los acabados y elementos de interés patrimonial, especialmente los frescos de la cúpula, obra del pintor Alfredo Ramón, garantizando así su conservación y mantenimiento a largo plazo.

Asimismo, se dotará a la capilla de instalaciones modernas para su uso como ventilación, climatización, electricidad e iluminación, fontanería y saneamiento y protección contra incendios. También se introducirán elementos para el control acústico y el equipamiento escénico adecuado para poder ser utilizado como un espacio destinado a la música.

Los Jardines de los Palacios de la Finca Vista Alegre son un Bien de Interés Cultural en la categoría de Jardín Histórico, y están abiertos al público para su visita desde mayo de 2021, atendiendo a una antigua demanda de los vecinos de la zona. Se pueden consultar las normas de acceso a través de la web de la Comunidad de Madrid, donde también hay disponible un plano para orientar mejor el recorrido.

