Los Reyes Magos recorrerán las calles de Madrid con taxis cargados de regalos para niños hospitalizados

La Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM) celebrará el próximo lunes 5 de enero su tradicional ‘cabalgata de taxis’ por las calles de la capital. Los Reyes Magos llenarán 15 taxis de regalos para entregárselos a los niños hospitalizados en el Hospital Materno Infantil Gregorio Marañón.

La cabalgata de taxis comenzará a las 9:00 horas en la sede de la FPTM, en la calle Payaso Fofó, 24, y pasará por distintos puntos emblemáticos de la ciudad hasta llegar al Ayuntamiento de Madrid, donde los Reyes Magos serán recibidos por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en la calle de Montalbán, 1, a las 10:00 horas.

Tras el recibimiento del alcalde, el rey Melchor dedicará unas palabras a todos los madrileños y aprovechará para felicitar el Año Nuevo en nombre del taxi de Madrid. Una vez concluida la visita al Ayuntamiento, los Reyes Magos retomarán la cabalgata para dirigirse al Hospital Materno Infantil Gregorio Marañón y entregar los regalos a los niños hospitalizados.

Este es el recorrido completo de la cabalgata: