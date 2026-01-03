Madrid lidera un pionero proyecto para mejorar el tratamiento de pacientes con cáncer de pulmón

La Comunidad de Madrid lidera Mentoring for Health, una iniciativa de investigación centrada en redefinir la atención oncológica en Europa mediante la integración de la nutrición en la medicina de precisión. El Instituto Madrileño de Estudios Avanzados IMDEA Nutrición coordina este proyecto que tiene como objetivo desarrollar una plataforma clínica innovadora que transforme el seguimiento y tratamiento de pacientes con cáncer de pulmón en estadio avanzado, mejorando su calidad de vida.

Cada año, más de 2,2 millones de personas son diagnosticadas en todo el mundo con esta enfermedad, uno de los tumores más frecuentes y el que causa mayor mortalidad a nivel global. Hasta el 80% de ellos sufren malnutrición, una situación que debilita el organismo, ralentiza la recuperación y reduce la tolerancia a la terapia oncológica.

A pesar de su impacto, la nutrición apenas se personaliza a lo largo del proceso terapéutico. Para dar respuesta a esta carencia, Mentoring for Health está desarrollando un modelo digital predictivo centrado en anticipar las necesidades nutricionales individuales de cada perdona y ofrecer recomendaciones personalizadas que contribuyan a mejorar su salud metabólica y su evolución clínica.

Esta investigación servirá igualmente como modelo para otros tipos de cáncer y enfermedades crónicas, y podrá extenderse a colectivos vulnerables como los mayores y pacientes con trastornos metabólicos. Entre los beneficios esperados, el proyecto aspira a reducir hasta en un 40% las deficiencias nutricionales, además de contribuir a la disminución de los costes sanitarios y a la reducción de las estancias hospitalarias.

En este consorcio europeo participan la Universidad de Parma (Italia), el Centro de Investigación Oncológica (DKFZ) y la prestigiosa organización Max Planck de Alemania; el Instituto de Investigación e Innovación en Salud (i3S) de Oporto (Portugal), y el Hospital Universitario Infanta Sofía de la Comunidad de Madrid. Cuenta con una financiación de 4 millones de euros por parte del Consejo Europeo de Innovación y está en el marco del Pathfinder Challenge de Horizonte Europa.