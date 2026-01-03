El exilio venezolano desborda la Puerta del Sol tras la captura de Maduro entre críticas de Ayuso al Gobierno central

La Puerta del Sol en Madrid se ha convertido este sábado, 3 de enero, en el epicentro de la celebración de la comunidad venezolana en España. Tras conocerse el arresto de Nicolás Maduro por parte de las fuerzas de Estados Unidos, una multitud ha acudido al kilómetro cero madrileño para festejar lo que consideran el inicio de una nueva etapa democrática.

Entre banderas tricolores y cánticos de “y ya cayó”, los asistentes han mostrado su agradecimiento directo a la administración de Donald Trump con pancartas en las que se leían mensajes como “gracias por el milagro” o “gracias por darnos libertad”.

Ayuso: «Madrid es la casa de la libertad»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha querido acompañar simbólicamente esta movilización asegurando en declaraciones a Telemadrid que la Puerta del Sol es, desde hace años, «la casa del pueblo venezolano». La dirigente ha calificado la jornada como un «día histórico» y un «momento único para las democracias liberales y el mundo libre».

Ayuso ha recordado que el éxodo venezolano ha traído a España a cerca de 600.000 personas, de las cuales la mitad reside en la región madrileña. «Desde hace más de siete años hemos estado con ellos; Madrid es su casa y es la casa de la libertad», ha afirmado con contundencia, reforzando el papel de la capital como refugio político.

Un ataque directo a la «complicidad» de Sánchez y Zapatero

En una intervención especialmente crítica, la presidenta madrileña ha denunciado que el Gobierno de España se ha ausentado de los «pasos más valientes» dados para liberar a Venezuela. «Tienen que dar explicaciones de qué han hecho durante todos estos años», ha exigido Ayuso, cuestionando por qué el Ejecutivo mantenía «tantas amistades con las dictaduras» mientras el pueblo venezolano sufría hambruna y persecuciones políticas.

La jefa del Ejecutivo regional ha sido tajante al afirmar que las únicas dictaduras actuales en el mundo son «de izquierdas y ultraizquierda» y que se prestan apoyo mutuo. En este sentido, ha calificado al Gobierno de Pedro Sánchez como un gabinete «tibio» y «rehén» tanto del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como de movimientos opacos.

Referencias a Delcy Rodríguez y los intereses económicos

Ayuso ha recuperado capítulos polémicos de la relación bilateral, señalando directamente el paso de la vicepresidenta venezolana por el aeropuerto de Madrid-Barajas. «Tenemos que recordar que un gobierno que tiene prohibida la entrada en la Unión Europea estuvo deambulando por nuestro aeropuerto protegido y amparado por nuestro gobierno», ha señalado en referencia a Delcy Rodríguez.

Para la presidenta, el Ejecutivo central está «completamente atrapado» por una serie de intereses ocultos, mencionando específicamente «rescates de aerolíneas, maletas y muchos asuntos» donde, a su juicio, el Gobierno ha actuado como cómplice. Ayuso ha concluido que, mientras Zapatero acudía a «blanquear» la situación tras los cambios en las urnas, la administración de Sánchez ha preferido alinearse con intereses particulares en lugar de con la libertad de los ciudadanos venezolanos.