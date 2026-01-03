La ciudad de Madrid activa su Plan de Emergencias ante la previsión de nevadas

La Comunidad de Madrid se prepara para un importante descenso térmico y la llegada de precipitaciones en forma de nieve de cara al próximo lunes, 5 de enero. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido una actualización de sus avisos en la que destaca la extensión del nivel amarillo a prácticamente toda la región, incluyendo la capital y el área metropolitana, durante las primeras diez horas del día.

Activación del Plan de Emergencias (PEIAM)

Ante este pronóstico, el Ayuntamiento de Madrid ha reaccionado activando el Plan de Emergencias Invernales (PEIAM) en su nivel de alerta y seguimiento (situación operativa 0). Esta fase implica una monitorización constante de las condiciones climáticas y la preparación de los recursos de limpieza y movilidad. Asimismo, el Consistorio ha convocado para mañana una reunión del CECOPAL (Centro de Coordinación Operativa de la Administración Local) para coordinar las actuaciones de los diferentes servicios municipales ante posibles acumulaciones.

Detalle de los avisos: nieve y frío extremo

Los avisos meteorológicos para este 5 de enero se centran en dos fenómenos principales:

Nevadas en la Sierra: Se espera una acumulación de hasta 5 centímetros de nieve en un periodo de 24 horas, con una probabilidad de entre el 40% y el 70%. El aviso permanecerá activo desde la medianoche hasta las 10:00 horas.

Nieve en la capital y Henares: La gran novedad es el aviso amarillo para la zona metropolitana y el Corredor del Henares, donde podrían acumularse hasta 2 centímetros de nieve a cualquier cota, con una probabilidad de entre el 10% y el 40%.

Temperaturas mínimas: El frío será especialmente intenso en la Sierra, donde los termómetros podrían desplomarse hasta los -7 ºC tanto en la madrugada como en el tramo final del día (a partir de las 21:00 horas).

Recomendaciones y movilidad

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos extremar las precauciones en los desplazamientos por carretera, especialmente en las horas previas a las tradicionales cabalgatas de Reyes. Se aconseja el uso del transporte público, mantenerse informado a través de los canales oficiales de Emergencias Madrid y AEMET, y contar con el equipamiento necesario en caso de transitar por zonas de montaña.