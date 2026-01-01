Problemas de circulación en la Línea 3 de Metro con 8 estaciones afectadas

La Línea 3 de Metro de Madrid está sufriendo esta tarde de jueves, 1 de enero, problemas de circulación que están afectando a un total de 8 estaciones, lo que deriva en la circulación lenta de sus convoyes en sentido Moncloa.

Los problemas han dado comienzo sobre las 18:50 horas, entre Delicias y Ventura Rodríguez. De momento desde Metro de Madrid no se ha indicado un tiempo aproximado de solución, como sí ocurre en otros casos, y se ha señalado que «trabajamos para resolver una incidencia en las instalaciones lo antes posible. Sentimos las molestias».

En total hay 8 estaciones afectadas, cuya relación es: Delicias, Palos de la Frontera, Embajadores, Lavapiés, Sol, Callao, Plaza de España y Ventura Rodríguez.