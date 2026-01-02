Más de 1.400 menores participan en campamentos navideños de Madrid

El Ayuntamiento de Madrid ha facilitado un año más que las familias puedan conciliar su vida personal y profesional durante las vacaciones escolares de Navidad. Más de 1.470 menores han participado los días no lectivos 22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre, así como 2 y 5 de enero, en los campamentos que organiza el Consistorio. Gracias a esta medida, mientras los progenitores trabajan, sus hijos se divierten, aprenden y socializan, tal como ha comprobado hoy el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández; acompañado por la concejala de Tetuán, Paula Gómez-Angulo; en su visita al CEIP José Ortega y Gasset, uno de los centros en los que se desarrollan estos campamentos.

La iniciativa se enmarca en el Plan de Fomento de la Natalidad y Conciliación 2024-2029, que tiene como prioridad apoyar a las familias en la crianza de los hijos. La convocatoria de Navidad es la tercera del año y da continuidad a los campamentos municipales que se realizaron en verano, con una cifra récord de más de 41.000 plazas ofertadas, y también en Semana Santa.

Estas Navidades, el Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad ha puesto a disposición de las familias un total de 2.250 plazas, repartidas en dos programas: Madridcamp: Concilia en Vacaciones y Centros Abiertos Especiales. En ambos, se promueve el desarrollo personal de los participantes a través de las actividades lúdico-educativas programadas.

Diversión y convivencia en Madridcamp: Concilia en Vacaciones

El programa Madridcamp: Concilia en Vacaciones se dirige a menores de entre 3 y 12 años empadronados en el municipio de Madrid cuyos padres, madres o tutores legales trabajen en la actualidad. De esas plazas, 525 están dirigidas a menores en situación de emergencia social o riesgo de exclusión derivados de los servicios sociales de los distritos y también se establece una reserva de seis plazas por centro para menores con necesidades educativas especiales, escolarizados en colegios ordinarios de Educación Infantil y Primaria.

El programa tiene lugar en 21 colegios públicos de infantil y primaria de la capital durante los días 22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre de 2025 y el 2 y 5 de enero de 2026, en horario de 7:30 a 16:00 horas, con servicio de comedor (desayuno y comida) disponible.

Oferta inclusiva a través de Centros Abiertos Especiales

Por su parte, el programa Centros Abiertos Especiales se dirige a menores y jóvenes de entre 3 y 21 años que estén escolarizados en centros específicos de Educación Especial. En esta modalidad, se prioriza la función socializadora del programa y sus beneficios para los usuarios, por lo que no es obligatorio que ambos progenitores trabajen para optar a las plazas. Además, un total de 45 plazas están reservadas para los servicios sociales de los distritos.

Estos campamentos se han desarrollado en tres colegios públicos madrileños de Educación Especial los días 22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre de 2025 y 2 y 5 de enero de 2026, en horario de 10:00 h a 16:00 h, con posibilidad de servicio de acogida desde las 8:00 h y de ruta adaptada desde las 9:00 h, con paradas prefijadas. El campamento incluye servicio de comedor.