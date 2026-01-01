DistritosNoticiasVillaverde

Muere una mujer precipitada al vacío en Villaverde: detenido el presunto autor

Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de un varón como presunto responsable de un delito de homicidio en el distrito madrileño de Villaverde. El arresto se produjo este 31 de diciembre, tras una intensa investigación iniciada tras la muerte de una mujer al caer desde gran altura.

Los hechos se desencadenaron durante la madrugada de la última jornada del año. Fue entonces cuando el Grupo V de Homicidios tuvo conocimiento del hallazgo de una mujer que se había precipitado al vacío en circunstancias que levantaron sospechas inmediatas entre los agentes desplazados al lugar.

Investigación y análisis científico

Tras el suceso, especialistas del grupo de Delitos Violentos (DEVI) de la Policía Científica realizaron una exhaustiva Inspección Técnico Policial en el escenario del hallazgo. Gracias a las pruebas recabadas y a las diversas averiguaciones efectuadas por los investigadores, la Policía logró identificar y localizar al presunto responsable.

El detenido ha sido acusado de un presunto delito de homicidio, tras determinarse indicios de criminalidad en la caída de la víctima.

A falta de que trasciendan más detalles sobre el caso, la investigación permanece abierta para esclarecer la relación entre el detenido y la fallecida, así como el móvil del crimen. El arrestado se encuentra ya bajo custodia policial a la espera de ser puesto a disposición de la autoridad judicial competente.

Este suceso marca un trágico cierre de año en el distrito de Villaverde, donde los servicios de emergencias y las fuerzas de seguridad mantuvieron un dispositivo especial durante toda la jornada de Nochevieja.

