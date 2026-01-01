Madrid avanza en el desarrollo de Milla Canal y licita el proyecto de las nuevas instalaciones deportivas

La Comunidad de Madrid avanza en el desarrollo de Milla Canal con la licitación del contrato para la redacción del proyecto que permitirá modernizar las instalaciones deportivas del Canal de Isabel II y crear un nuevo eje deportivo y cultural al servicio de los distritos de Tetuán, Moncloa y Chamberí en la capital.

El presupuesto previsto en el pliego de contratación, que incluye la dirección facultativa de la obra, asciende a 1.092.896,53 euros (IVA incluido) y contempla un periodo inicial de ejecución de 26 meses. El procedimiento será abierto y el plazo máximo para la presentación de ofertas finaliza el 8 de enero de 2026, a las 23:59 horas. Toda la información relativa a este proceso puede consultarse en el Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid.

Milla Canal, que supondrá una inversión de más de 18 millones de euros a lo largo de sus diferentes fases, se enmarca en el Plan Renueva, destinado a la modernización de las infraestructuras deportivas de la región. Así, a lo largo de 2026 está previsto acometer las obras del nuevo acceso al complejo y la restauración de la fachada sur del antiguo primer depósito.

Igualmente, en este ejercicio se ampliarán los vestuarios y se mejorará la accesibilidad de los campos de fútbol, así como se redactará el proyecto para las obras de reforma general de las instalaciones.

Como primer hito de esta iniciativa, el pasado verano se inauguró el espacio rehabilitado de la Fuente del río Lozoya, situado en la calle Bravo Murillo, 49, recuperando para los ciudadanos este monumento público del siglo XIX. Esta actuación ha permitido la peatonalización de este tramo por parte del Ayuntamiento de Madrid en algunos festivos.

Con esta remodelación prevista, el complejo se integrará visual y funcionalmente en el entorno urbano, con accesos más cómodos y seguros. También se recuperarán edificaciones con valor histórico y arquitectónico, y se construirán otras nuevas destinadas a albergar salas de actividad física, vestuarios, aseos, cafetería y oficinas.

Zonas ajardinadas de uso deportivo y gran playa de piscina

Los equipamientos existentes se modernizarán y ampliarán mediante la mejora y reubicación de las pistas de tenis de tierra batida, la incorporación de una nueva pista de pádel y la renovación de los gimnasios. Asimismo, se reorganizarán los espacios para incrementar las zonas ajardinadas compatibles con el uso deportivo, que incluirán áreas de gimnasia para personas mayores, entrenamiento al aire libre, tenis de mesa y juegos infantiles.

Una de estas superficies verdes se transformará en verano en una gran playa de piscina de aproximadamente 2.500 metros cuadrados, mientras que otra se reservará a usos culturales, como el paseo arbolado histórico al que se accederá desde Bravo Murillo, que se sumará al de Islas Filipinas, el cual será ampliado.

También, se creará una terraza ajardinada para la cafetería del nuevo edificio Boix y Morer, denominado así en homenaje a los ingenieros que diseñaron el segundo depósito del Canal de Isabel II. Este albergará salas deportivas, vestuarios, aseos, oficinas y otros espacios. Por su parte, el actual espacio de administración, protegido patrimonialmente, será rehabilitado respetando su esencia original.

Con el objetivo de garantizar que el complejo sea inclusivo y accesible para todos los madrileños, se habilitará una zona de aparcamiento reservada para personas con movilidad reducida, en respuesta a las necesidades de los clubes que utilizan habitualmente estas instalaciones.