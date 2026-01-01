Madrid crea una herramienta de marca de agua para proteger datos institucionales

La Comunidad de Madrid ha creado FreqyWM, una herramienta de marca de agua que garantiza que los datos institucionales estén protegidos y puedan compartirse de forma segura, evitando filtraciones y copias no autorizadas. El Instituto Madrileño de Estudios Avanzados IMDEA Networks ha desarrollado esta innovadora solución dentro del proyecto europeo DataBri-X, que permite a las instituciones identificar sus datos con una firma única e invisible.

Gracias a esta iniciativa, empresas, administraciones públicas, entidades del ámbito de la investigación y organizaciones de la sociedad civil pueden intercambiar y reutilizar información, aprovechando su valor y garantizando el cumplimiento del marco legal en materia de seguridad y privacidad. FreqyWM también se ha integrado con otras herramientas en complejos flujos de trabajo de Inteligencia Artificial (IA), demostrados en casos de uso reales por el consorcio DataBri-X.

Además, se ha diseñado para facilitar su uso en espacios de datos europeos, ocultando gran parte de la complejidad asociada a la computación distribuida que preserva la privacidad. Para ello, se sustituye este entramado técnico por una interfaz gráfica de usuario sencilla, con el objetivo de hacer la tecnología más accesible para usuarios no especializados.

Para poner a prueba la metodología y las herramientas de composición desarrolladas, el equipo de investigación organizó dos datathones. En ellos, se puso de manifiesto que la solución puede ser utilizada por personas sin formación técnica específica y desplegarse en pocas horas en lugar de varios meses.

El hecho de que las instituciones puedan marcar sus comunicaciones por primera vez con una marca de agua segura otorga a los datos comerciales compartidos en espacios de IA una protección similar a la que ya presentan las películas o las pistas de audio en plataformas como Netflix o Spotify.