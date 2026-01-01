La Comunidad de Madrid y Linkedin han activado ya casi 40.000 licencias para el programa gratuito de formación en habilidades digitales

La Comunidad de Madrid y Linkedin han activado 39.954 licencias para el programa gratuito en habilidades digitales, superando ampliamente el objetivo marcado de llegar a 32.000 personas mayores de 20 años a lo largo de este año 2025, gracias al cual se han completado más de 75.500 formaciones.

A través de la plataforma docente de la multinacional norteamericana se ofrecen itinerarios personalizados y más de 24.000 cursos adaptados a las demandas actuales del mercado laboral. El programa cuenta con una amplia oferta de cursos en tres categorías: empresarial, creativa y técnica.

Algunos de estos itinerarios conducen a la obtención de una acreditación oficial de la Comunidad de Madrid reconociendo sus competencias profesionales, mientras que en el resto de formaciones los alumnos consiguen la de Linkedin Learning en dos categorías. Una de ellas está centrada en la creación de contenido digital para potenciar su marca personal, y la segunda orientada al desarrollo de competencias para mejorar la productividad y empleabilidad mediante el uso de herramientas colaborativas.

El objetivo del Gobierno regional con este proyecto de formación en áreas digitales es preparar a los profesionales en habilidades que demanda el mercado de trabajo, ya que en ocasiones hay empresas que no encuentran el personal cualificado que precisan.