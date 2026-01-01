El recibo del agua sube hoy en Madrid: entra en vigor el incremento anual del 3% hasta 2030 con 42 euros más por consumidor medio

Este jueves, 1 de enero de 2026, marca el inicio de un nuevo escenario tarifario para el consumo de agua en la Comunidad de Madrid. Tal y como estaba previsto en el plan de actualización progresiva del Ejecutivo autonómico, al que se opusieron PSOE, Más Madrid y Vox, hoy entra en vigor la primera de las subidas anuales fijadas en un 3%, una medida que se repetirá de forma constante cada año hasta el ejercicio 2030.

Para un cliente doméstico tipo —con un consumo medio de 20 metros cúbicos al bimestre y contador de 15 milímetros—, el ajuste supondrá una evolución del gasto que culminará en 2030 con un incremento total de 42 euros anuales. Los períodos de cambio se corresponden con el segundo semestre de 2025, y con carácter anual desde 2026 hasta 2030.

Esto supondrá 50 céntimos de euro al mes de media en 2025, es decir, unos 6 euros más; y unos 3,5 euros más al mes para 2030, resultando unos 42 euros más. Durante este 2026, la factura seguirá una senda de actualización que, según los datos municipales, mantiene a Madrid con precios sensiblemente inferiores a los de otras capitales españolas como Barcelona, Sevilla o Valencia.

Argumentos para la subida

El consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo, ha fundamentado la necesidad de esta medida en tres pilares críticos. En primer lugar, la presión demográfica, con una región que roza los 7 millones de habitantes y crece a un ritmo de 120.000 personas anuales. Este aumento poblacional exige 15 millones de litros extra de agua cada día.

En segundo término, la preocupante reducción de la captación de agua en los embalses, que ha caído un 20% en el presente siglo. Pese a que la capacidad actual ronda el 72%, el Gobierno regional califica esta bonanza de circunstancial. Por último, Madrid señala al Ejecutivo central por el Plan Hidrológico del Tajo, criticando la obligación de soltar agua captada por razones ideológicas que merman las reservas de la Comunidad.

La adaptación tarifaria se aplicará de forma progresiva con una única actualización del 3% sobre el periodo anterior en cada tramo anual, buscando financiar las infraestructuras necesarias para proteger un recurso escaso sin perder la sostenibilidad del modelo público de gestión.