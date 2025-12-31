Madrid autoriza 6 macrofiestas para esta Nochevieja con más de 4.500 asistentes

La Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, ha autorizado la celebración de seis macrofiestas de Nochevieja (Fin de Año) en la región, concretamente en los municipios madrileños de San Agustín de Guadalix, Cobeña, Ajalvir, Griñón, San Martín de Valdeiglesias y Guadalix de la Sierra, con un aforo conjunto de 4.549 personas.

En concreto, la Dirección General de Seguridad, Protección Civil y Formación ha dado el visto bueno a la celebración, en el pabellón polideportivo de Ajalvir, de un evento que podrá contar con un aforo máximo de 500 personas. Además, el Polideportivo Municipal de San Agustín de Guadalix acogerá la noche del 31 de diciembre otra fiesta con un aforo permitido de 1.100 personas.

También ha autorizado la fiesta en el polideportivo municipal de Cobeña, para un total de 950 personas. Por su lado, en el recinto del patronato municipal de deportes del municipio madrileño de San Martín de Valdeiglesias tendrá lugar una fiesta de Nochevieja con un aforo de hasta 500 personas; y también en el polideportivo municipal de Guadalix de la Sierra, para un máximo de 500 personas.

Finalmente, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dado luz verde a la macrofiesta solicitadas en Griñón, en el polideportivo municipal de la calle Miguel Hernández para 999 personas. Aún está pendiente de autorizar una macrofiesta en Colmenar Viejo, a la espera de que el Ayuntamiento envíe parte de la documentación requerida.