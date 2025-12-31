Aforo de 15.000 personas, doble filtro policial, 300 efectivos municipales y cierre de Metro y Cercanías: así van a ser las uvas en la Puerta del Sol

El dispositivo del Ayuntamiento de Madrid para las fiestas navideñas llega a otras de sus citas destacadas con la celebración, esta noche en la Puerta del Sol, de la tradicional Nochevieja. Se trata de un operativo específico que engloba los ámbitos de la seguridad y las emergencias, además de la limpieza posterior de la plaza, que ha supervisado en Sol la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, acompañada del concejal de Centro, Carlos Segura.

“Este dispositivo, como cada año, hará un especial hincapié en la prohibición de acceder con objetos peligrosos, en el control de la venta ambulante y en evitar los hurtos, tratando de garantizar, al igual que en toda la campaña de Navidad, la total normalidad y la ausencia de incidentes de importancia en las celebraciones, pese a la gran afluencia de gente, y la rápida asistencia sanitaria de precisarse”, ha subrayado Sanz, destacando también la limpieza posterior en Sol tras los festejos.

Para todo ello, se desplegarán más de 300 efectivos municipales en esta cita festiva, entre policías municipales (unos 160), sanitarios de SAMUR-Protección Civil (unos 40) y bomberos municipales (seis), junto a personal del servicio de limpieza municipal (en torno a un centenar).

En concreto, Policía Municipal dispondrá de agentes de las comisarías de distrito, Comisaría Central de Seguridad, Sección de Apoyo Aéreo (drones), Sección Canina, Escuadrón de Caballería y de Emisora Central y Videoanálisis. SAMUR-Protección Civil desplegará cinco ambulancias cada jornada (tres básicas y dos avanzadas), un equipo logístico (Fénix), sanitarios a pie (ECOS) y un dispositivo preventivo para actos antisociales (DEPAS), además de un mando y dos operadores de refuerzo. Bomberos sumará al retén (un camión con cinco bomberos) a un jefe de sector presente en el control del dispositivo –CECOR–, que se habilitará como cada año con representantes de todos los servicios desplegados. El servicio de limpieza municipal contará con más de 40 máquinas cada jornada para trabajar.

Vaciado de la Puerta del Sol y llenado posterior con filtros y aforo

Como cada año, se vaciará la Puerta del Sol previamente (desde las 21:00 horas) para acceder posteriormente (22:00 horas) las personas que quieran asistir a las uvas, a través de cuatro zonas con doble filtro policial (prefiltro y filtro) hasta cubrir el aforo, de nuevo fijado en 15.000 personas. Esos filtros se atenderán, un año más, al 50 % entre Policía Municipal y Policía Nacional. Esos puntos son los accesos a Sol por calle Mayor, calle Arenal, calle Alcalá y Carrera de San Jerónimo. A los que intenten acceder por otras calles (Preciados, Montera…) se les dirigirá hacia esos puntos.

Cierre de la estación de Sol

Según han informado Renfe y Metro de Madrid, las medidas de movilidad afectarán principalmente al servicio de Cercanías. Los trenes de las líneas C-3 y C-4 no realizarán parada en Sol entre las 18:00 y la finalización del servicio. No obstante, el acceso a la estación quedará restringido antes, a partir de las 17:40 horas, momento desde el cual las instalaciones solo funcionarán para la salida de viajeros, impidiendo la entrada de nuevos usuarios.

En cuanto a la red de Metro de Madrid, se mantendrá operativa la correspondencia interna entre las líneas 1, 2 y 3, permitiendo los transbordos entre andenes, aunque el acceso desde la calle a la estación también se verá condicionado por el orden público.