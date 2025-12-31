Madrid entra en 2026 de la mano de una agenda cultural repleta de música, artes escénicas y exposiciones

La Comunidad de Madrid llega a 2026 con una amplia agenda cultural y de ocio dirigida a todos los públicos, con propuestas de música, artes escénicas y exposiciones que se desarrolla en museos, salas de exhibición, teatros, centros culturales y espacios patrimoniales de toda la región.

La oferta expositiva comienza el año con múltiples opciones en las salas y museos gestionadas por la Administración autonómica, todas ellas gratuitas. Así, en el complejo El Águila se encuentran: ¡Me lo pido! Juguetes en el Madrid de nuestra infancia, un recorrido por la memoria infantil a través de los juegos y juguetes que marcaron la infancia de los madrileños a lo largo del siglo XX (en la Sala Cristóbal Portillo del Archivo Regional, hasta el 8 de febrero); y Un Madrid de novela… negra, que propone un paseo por cuatro siglos de crimen literario vinculado a la región, con grabados, fotografías, revistas, libros y carteles como hilo conductor para indagar en la evolución histórica del género negro (Sala de Exposiciones de la Biblioteca Regional de Madrid, hasta el 11 enero).

La Casa Museo Lope de Vega presenta al público una selección de obras procedentes del Museo Pedro de Osma de Lima, símbolo de la cultura compartida entre Perú y España. Esta muestra cuenta con pinturas, objetos religiosos y piezas de uso cotidiano que, además de su valor artístico, constituyen un testimonio del encuentro entre artistas y la sociedad de la época (hasta el día 11 de enero).

Por su parte, en la Sala Alcalá 31 puede verse Una retrospectiva, dedicada a las distintas etapas de la trayectoria del artista Alfredo Alcain, Premio Nacional de Artes Plásticas 2003, con la exhibición de 150 de sus obras, creadas desde finales de los años 60 hasta la actualidad, con diversas técnicas como el dibujo, la pintura y la escultura. Paralelamente, la Sala Canal de Isabel II acoge la muestra 14 millones de ojos, dedicada a la colección fotográfica de la Comunidad de Madrid que se conserva en el Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M), en Móstoles, pudiendo disfrutarse de 175 fotografías, 15 fotolibros y material de archivo. Ambas pueden visitarse hasta el 11 de enero.

En la Sala de Arte Joven se muestran los trabajos de diez creadores emergentes seleccionados en la convocatoria anual Circuitos de Artes Plásticas 2025. Todos son menores de 35 años y residentes en la región y sus piezas se exhiben bajo el título Una flor es una flecha es un flexo un flan es una flor y con comisariado de Manuela Pedrón Nicolau (hasta el 8 de febrero).

Patrimonio y programación territorial

El Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid (MARPA), ubicado en Alcalá de Henares, propone disfrutar de la exposición Dientes de sable, dedicada a estos grandes mamíferos depredadores del Pleistoceno. La muestra invita a conocer su apariencia, comportamiento, las distintas especies que existieron y la función de su característica dentición (hasta el 25 de octubre de 2026).

En el Museo Casa Natal de Cervantes, también en la ciudad complutense, se está desarrollando el programa Navidad en casa Cervantes, con visitas temáticas (martes y jueves) que recrean las celebraciones navideñas de los siglos XVI y XVII, detallando costumbres sociales, familiares y gastronómicas (hasta el 8 de enero).En Móstoles, el Centro de Arte Dos de

Mayo (CA2M) mantiene dos propuestas (hasta el 11 de enero) que invitan a descubrir nuevas miradas del arte contemporáneo: Guerra, comercio y filantropía, de Juan Pérez Agirregoikoa, recorre en cinco ámbitos temáticos el gesto pictórico como herramienta crítica, abordando cuestiones narrativas, conceptuales y visuales atravesadas por el sarcasmo; y Aguas Turbias, primera exposición individual de la artista portuguesa Inês Zenha en una institución española, con un paisaje sensorial y cambiante en el que cuerpos, materiales orgánicos e industriales y redes líquidas se entrelazan sin jerarquías.

La Red Itiner amplía esta programación cultural a distintos municipios de la región con exposiciones temporales como Salvador Dalí. La Divina Comedia, El espíritu del samurái, REGIÓN. Paisaje, fotografía y patrimonio y Tirando del hilo. Lenguajes textiles en el arte contemporáneo.

Nanvidad en Sol

La Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, continúa siendo uno de los principales puntos de encuentro en estas fechas y hasta el 6 de enero. En su exterior, el público puede disfrutar del videomapping La Fábrica de los Deseos, que transforma cada tarde la fachada del edificio en un calendario de Adviento animado (pases diarios desde las 18:00 horas, cada 30 minutos).

En el interior, el tradicional Belén presenta este año un montaje dedicado a la Huida a Egipto. En un recorrido de 132 metros cuadrados, los visitantes pueden seguir el camino de José, María y el Niño Jesús a través de un paisaje que recrea templos, pirámides, el río Nilo y diversas escenas del viaje, con más de 500 figuras artesanales (de 10:00 a 22:00 horas, con horarios especiales en fechas señaladas).

Además, muy cerca de allí, en la sede de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte (c/ Alcalá, 31) se expone un Nacimiento dedicado al Perú virreinal, cuya pieza central es un baúl procedente del Museo Pedro de Osma de Lima, acompañado de creaciones del siglo XVIII de talleres de Málaga y Barcelona (hasta el 1 de febrero).

Comunidad de Madrid, escenario cultural

La Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM) continúa con su programación navideña, destacando el Concierto de Año Nuevo Zarzuela con sabor latinoamericano, dirigido por José Miguel Pérez Sierra (sábado 3, en el Teatro de la Zarzuela) y la intervención de los Pequeños Cantores de la ORCAM en la ópera Carmen en el Teatro Real.

En Teatros del Canal entra en la recta final Canal Teatralia Navidad, programa concebido para fomentar la participación activa de niños y adultos y acercar las artes escénicas al público familiar durante el periodo vacacional, con dos propuestas para sus últimos días (del viernes 2 al domingo 4).

En la Sala de Cristal se puede disfrutar en Les Tutomouves, una instalación de los artistas franceses Clédat y Petitpierre, que invita a explorar el movimiento y el juego a través del baile, poniendo a disposición del público más de 240 figuras geométricas de colores elaboradas en espuma y videotutoriales con coreografías sencillas y accesibles. Y la Sala Negra presenta el espectáculo Kairós, que combina circo, danza contemporánea y hip hop. Interpretado por la portuguesa María dos Santos Pinho y la francesa Charline Nolin.

En paralelo, la Sala Roja Concha Velasco acoge las últimas funciones de Viaje al Amor Brujo, el nuevo espectáculo del Ballet Español de la Comunidad de Madrid (del viernes 2 al domingo 4). Coreografiada por Olga Pericet y por Estévez y Paños, la producción reúne a 21 bailarines y 35 músicos y marca el inicio de las celebraciones del Año Falla, coincidiendo con el 150º aniversario del nacimiento del compositor. La música se interpreta en directo por la Joven Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (JORCAM), bajo la dirección de Alondra de la Parra, con la participación de músicos flamencos y composiciones originales de Dani de Morón.

Asimismo, en la Sala Verde continúa Numancia, de Miguel de Cervantes, en versión y dirección de José Luis Alonso de Santos. La obra cuenta con un reparto de 19 intérpretes encabezado por Arturo Querejeta y Pepa Pedroche y propone una puesta en escena de gran formato para uno de los textos fundamentales del teatro español (hasta el 1 de febrero).

A su vez, el Teatro de La Abadía tendrá en cartel (del viernes 2 al domingo 4) Las pequeñas cosas, de la compañía La Mecánica, y la reposición de (hasta el 9) Caperucita en Manhattan, con adaptación y dirección de Lucía Miranda, para celebrar el centenario del nacimiento de Carmen Martín Gaite.

El Corral de Comedias de Alcalá de Henares ofrece (hasta el domingo 11) Enmudecer con hablar, un programa compuesto por los entremeses El vizcaíno fingido y Los habladores, en el que la palabra de Miguel de Cervantes propicia situaciones de gran riqueza teatral a través de juegos de engaños y fingimientos, dando muestra tanto del humor del autor como de su vigencia y su profundo humanismo.

Por su parte, el Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte, en La Cabrera, tendrá sobre sus tablas (sábado 3) La princesa y el dragón, un espectáculo de marionetas de Víctor Torre Vaquero representado en numerosos espacios nacionales e internacionales. Mientras, el mismo día, el Centro Cultural Paco Rabal, en Puente de Vallecas, presenta el espectáculo infantil El carnaval animal, de la compañía Luz, Punto y Micro.