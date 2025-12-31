Rescatados tres excursionistas accidentados en la Sierra de Madrid

La jornada en la Sierra de Madrid se ha saldado con tres intervenciones de rescate por parte de la Guardia Civil. Las placas de hielo y las condiciones del terreno provocaron varios accidentes en los municipios de Cercedilla y Navacerrada, dejando a tres personas con lesiones que obligaron a su evacuación inmediata.

El primer aviso se produjo en el término municipal de Cercedilla. Un excursionista que se encontraba realizando el descenso por el Camino de las Cabrillas sufrió un resbalón fortuito debido a la presencia de hielo en la ruta. Como consecuencia del impacto, la víctima se produjo una torsión de tobillo que le imposibilitó seguir caminando por sus propios medios, requiriendo la asistencia de los agentes de montaña para su traslado.

Doble intervención en las pistas de esquí

De forma casi paralela, el dispositivo de rescate tuvo que desplazarse hasta la estación de Navacerrada. En esta ubicación, dos personas sufrieron sendas caídas de gravedad mientras se encontraban en las pistas de esquí:

Primera víctima: Fue atendida con síntomas compatibles con un esguince de tobillo .

Fue atendida con síntomas compatibles con un . Segunda víctima: Presentaba un cuadro más complejo tras un fuerte impacto, con contusiones en la espalda, el cuello y una pierna, lesiones que le provocaron una inmovilidad total en la zona afectada.

Traslado a centros sanitarios

Una vez completadas las maniobras de evacuación y estabilización en montaña, los tres heridos fueron puestos a disposición de los servicios de emergencia. Según el informe de las autoridades, el traslado a los centros hospitalarios para una evaluación médica exhaustiva se realizó mediante ambulancia y, en algunos casos, con el apoyo de sus propios familiares.

Foto: Guardia Civil.