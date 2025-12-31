Una explosión en una vivienda de Usera deja una joven muy grave

Un grave accidente doméstico ha sacudido esta tarde de miércoles, 31 de diciembre, al madrileño distrito de Usera. Una mujer de unos 25 años de edad ha resultado herida de gravedad tras producirse una explosión en el interior de una vivienda situada en la calle Juan Español, según han informado fuentes de Emergencias Madrid.

Las primeras investigaciones apuntan a que el origen de la deflagración fue el contacto accidental entre el gas de un aerosol y la llama de una vela. La onda expansiva fue de tal magnitud que afectó seriamente a la estructura interna del inmueble, provocando que la tabiquería del cuarto de baño se viniera abajo por completo.

Asistencia sanitaria y traslado

Efectivos de SAMUR-Protección Civil se desplazaron rápidamente al lugar para atender a la víctima, quien presentaba quemaduras de segundo grado localizadas en brazos y piernas. Debido a la gravedad de las lesiones y para asegurar su estabilidad, los sanitarios procedieron a intubar a la joven antes de su traslado con pronóstico grave al Hospital Universitario La Paz.

Intervención de Bomberos

Por su parte, los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han trabajado en el interior de la planta baja para asegurar la zona. Las labores de los profesionales se han centrado en sanear los restos de los tabiques afectados y retirar todos aquellos elementos inestables que pudieran suponer un riesgo de derrumbe adicional tras la explosión.