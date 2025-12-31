Un conductor muy grave tras salirse y volcar en la A-1 (entrada a Madrid)

Un grave accidente de circulación se ha producido este mediodía en la autovía A-1, concretamente en el kilómetro 30 a su paso por el municipio de Colmenar Viejo. Según ha informado un portavoz de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, un varón de 52 años ha resultado herido de extrema gravedad tras un siniestro ocurrido en sentido entrada a Madrid.

El accidente tuvo lugar minutos después de las 12:00 horas, cuando el turismo, en el que solo viajaba el conductor, se salió de la calzada por causas que aún se están investigando. El coche terminó volcado tras dar varias vueltas de campana, un impacto de tal violencia que provocó que el ocupante fuera expulsado del interior del vehículo.

Intervención de urgencia y traslado aéreo

Al lugar se desplazaron rápidamente efectivos del SUMMA 112, quienes hallaron al hombre con diversos politraumatismos. Tras ser estabilizado e intubado en el lugar del siniestro, los facultativos decidieron su traslado urgente mediante un helicóptero sanitario hasta el Hospital Universitario La Paz de Madrid.

Por su parte, dotaciones de los Bomberos de la Comunidad de Madrid acudieron al punto kilométrico para realizar tareas de prevención y asegurar la zona, procediendo a la limpieza de los restos del vehículo y líquidos esparcidos sobre la vía para evitar riesgos adicionales.

La Guardia Civil de Tráfico se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer los motivos que originaron la salida de vía de este turismo.