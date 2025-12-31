Ayuso lanza su mensaje de fin de año desde un parque de Bomberos: «Madrid es la España de siempre con más ganas que nunca»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha protagonizado este 31 de diciembre el tradicional mensaje de fin de año, emitido en esta ocasión desde el Parque de Bomberos de Alcalá de Henares con motivo de su 50º aniversario. En un discurso marcado por la gratitud a los servidores públicos, Ayuso ha hecho balance de un 2025 «difícil» y ha avanzado las líneas maestras del Ejecutivo regional para el próximo ejercicio.

Homenaje a los servicios de emergencia

La jefa del Ejecutivo ha comenzado su intervención recordando el trabajo del Cuerpo de Bomberos, especialmente tras un año de intensos incendios forestales en España y Madrid (destacando los de Méntrida, Aranjuez o Tres Cantos). Ayuso ha tenido palabras de recuerdo para los siete bomberos fallecidos en acto de servicio este año y ha puesto en valor la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 tras gestionar el «apagón inédito» de 12 horas y las peores lluvias en más de un siglo sufridas la pasada primavera.

Nuevas medidas fiscales y educativas para 2026

En el plano económico, la presidenta ha subrayado que la región ha bajado impuestos en 34 ocasiones durante la legislatura. Para este 1 de enero de 2026, ha anunciado la entrada en vigor de dos medidas destacadas:

Deducciones en matrículas universitarias y de FP para alumnos que compatibilicen estudios y trabajo.

En materia educativa, ha reafirmado su apuesta por la «vuelta a las esencias», fomentando la jornada partida y los colegios abiertos en días no lectivos para proteger la infancia del exceso de pantallas y la soledad.

Sanidad e Infraestructuras: Ciudad de la Justicia y la Salud

Ayuso ha calificado 2025 como el año del inicio de dos proyectos «transformadores»: la Ciudad de la Justicia en Valdebebas y la Ciudad de la Salud, que unirá el Hospital La Paz con la Universidad Autónoma para crear el complejo biosanitario «más importante de Europa». Asimismo, ha destacado la apertura de la primera unidad de media estancia para pacientes de ELA y los programas de vacunación pioneros contra el virus respiratorio sincitial en adultos.

En cuanto a movilidad, ha repasado las ampliaciones de las líneas 3, 5 y 11 de Metro, así como la reapertura de la línea 7B y las obras del tercer carril de la M-607 entre Tres Cantos y Colmenar Viejo.

Vivienda y mundo rural

Respecto al problema de la vivienda, la presidenta ha defendido su modelo de «oferta y libertad» frente a la burocracia, anunciando un plan de choque para aportar 15.000 nuevas casas en los próximos años. Por otro lado, ha reafirmado su compromiso con los municipios de menos de 20.000 habitantes a través del programa ‘Pueblos con Vida’, que llevará servicios bancarios y farmacéuticos a domicilio a 143 localidades rurales.

Un mensaje de unidad y pluralidad

Para finalizar, Isabel Díaz Ayuso ha hecho un llamamiento a la concordia y al respeto a la pluralidad, citando el mensaje de Nochebuena del Rey Felipe VI. «Madrid es la España de siempre, con más ganas que nunca», ha concluido, deseando un 2026 de «ilusión y proyectos compartidos» para todos los madrileños.