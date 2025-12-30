Madrid lanza el borrador del nuevo Plan Estratégico Municipal para construir su futuro urbano

Madrid crece y evoluciona en un entorno que plantea nuevos y urgentes desafíos como el de dar respuesta a la problemática actual de acceso a la vivienda. El Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM), que cumplirá tres décadas en 2027, ya no tiene capacidad para resolver las exigencias contemporáneas, que requieren de mayor nivel de agilidad y de un enfoque que ha de superar las herramientas urbanísticas tradicionales. Por ello, el Ayuntamiento de Madrid, a través del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, que dirige Borja Carabante, desarrolla un nuevo instrumento innovador capaz de abordar los retos de la ciudad actual y futura de manera coordinada: el Plan Estratégico Municipal de Madrid (PEM).

El Gobierno municipal registró el pasado 19 de diciembre en la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid el borrador inicial del PEM. Este texto, que establece las bases para construir y ordenar el futuro urbano de la ciudad, apuesta por un modelo urbano de crecimiento equilibrado para el Madrid que viene, donde se pueda construir el mayor número de vivienda posible con las mejores condiciones de vida para los madrileños, garantizando a su vez que la capital se adapte a cualquier desafío. Se trata de un proyecto de ciudad que persigue combinar el desarrollo económico y la cohesión social en beneficio de todos.

La Administración regional cuenta ya con el Documento Inicial Estratégico (DIE), que determina el marco necesario para anticipar el análisis de factores ambientales y evaluar los efectos del nuevo plan sobre el medio, iniciándose así la tramitación ambiental conforme a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. Junto al DIE, se ha presentado del Documento BASE (Borrador Abierto de Síntesis Estratégica), punto de partida y primera aproximación a las propuestas del Plan Estratégico. Ambos documentos contienen el diagnóstico inicial y las líneas estratégicas del PEM y marcan el inicio del proyecto que se abordará durante el próximo año 2026.

Las claves del borrador del PEM

En los dos últimos años, el Ayuntamiento de Madrid ha desarrollado un proceso participativo para afianzar las bases del PEM que ya ha echado a rodar. Fruto de esa consulta, a través de sesiones consultivas en los distritos, las administraciones y mesas sectoriales, se ha elaborado un diagnóstico con las principales necesidades y oportunidades para la ciudad.

El Documento BASE ofrece diferentes propuestas estratégicas en tres materias clave que permitirán a la capital evolucionar hacia su mejor versión: la vivienda, la sostenibilidad y la transformación urbana. Además, se establecen como objetivos claros la simplificación y flexibilización de la normativa y una planificación urbana dinámica y digital transversal, con el factor tiempo como vector principal (Urbanismo 4D).

Mejorar la oferta residencial

Desde 2005, Madrid ha crecido en más de 350.000 habitantes. En la actualidad, la ciudad, que tiene el mayor número de población de su historia (3.527.924 vecinos), cuenta con el acceso a la vivienda como uno de los grandes problemas de su ciudadanía. La capital se enfrenta, así, al reto de ampliar el parque público de vivienda protegida y asequible. El borrador del PEM proyecta una estrategia de vivienda con varias actuaciones destinadas a ampliar, diversificar y mejorar la oferta residencial, debiendo centrar también sus esfuerzos en rehabilitar el parque existente, adaptar la normativa a los nuevos modelos habitacionales (como el coliving y cohousing) y avanzar hacia un nuevo equilibrio territorial.

Por otro lado, contempla la regeneración integral de barrios consolidados con criterios sociales y bioclimáticos, la mejora del espacio urbano para su adaptación a los efectos del cambio climático y la creación de entornos mixtos y vitales que combinen vivienda, comercio, equipamientos, espacio público cultura de proximidad y actividad económica.

La sostenibilidad ambiental

Madrid quiere un modelo urbano sostenible y saludable donde la sostenibilidad ambiental se constituya como un principio estructural para la toma de decisiones. Para ello, se tienen en cuenta las infraestructuras ambientales y ecológicas, de movilidad y de servicios urbanos que vertebran el territorio, le dotan de calidad ambiental y garantizan su adaptación ante impactos puntuales o incertidumbres de cualquier clase.

Así, se plantean varias líneas estratégicas relacionadas con la planificación de una infraestructura verde integrada para conectar la naturaleza urbana con su entorno, favorecer la biodiversidad y el disfrute del ciudadano, pero también reforzar la infraestructura azul y el ciclo natural del agua, mejorando la adaptación climática. En este sentido, se detalla la necesidad de alcanzar la neutralidad climática con la mejora de la calidad del aire y la economía circular, entre otros principios.

Transformación urbana para el reequilibrio territorial

La visión del PEM ha de hacerse incorporando un punto de vista metropolitano que cohesione y potencie el desarrollo de todos los municipios colindantes.

La propuesta estratégica de transformación urbana plantea la evolución de la ciudad hacia un modelo más policéntrico y de actividad urbana distribuida. Se articula a través de ejes urbanos y metropolitanos, centralidades y áreas productivas, configurando una estructura territorial capaz de potenciar la actividad económica, equilibrar oportunidades entre distritos y reforzar la relación metropolitana. Con este objetivo, plantea transformar grandes ejes viarios y autovías de Madrid para convertirlos en centros de integración territorial. Otra línea sería la potenciación de centralidades con el fin de generar diversificación económica. En definitiva, la visión del PEM incorpora un punto de vista metropolitano que cohesione y potencie el desarrollo de todos los municipios colindantes.

Por otro lado, el borrador propone que la cultura sea en sí misma un importante eje estratégico que mantenga los valores identitarios de Madrid y sirva de punto de partida en la mejora de la ciudad. Se propone identificar, conservar y activar el patrimonio construido -histórico, arquitectónico e industrial-, el patrimonio inmaterial, la música, la literatura, la pintura, el diseño, las costumbres, la gastronomía y los paisajes culturales, integrándolos de forma activa en los procesos de regeneración, reconversión y desarrollo urbano.

El urbanismo 4D

El desarrollo del Plan Estratégico Municipal (PEM) introduce el factor tiempo y su coherencia con los retos urbanos de Madrid. El objetivo es dotar a la ciudad de una capacidad adaptativa para anticipar impactos, evaluar alternativas, ajustar las estrategias y garantizar decisiones coherentes, integrando conocimiento técnico, institucional y ciudadano al servicio del interés general.

En este sentido, se plantea un conjunto de instrumentos normativos, analíticos y operativos que refuerzan la planificación basada en objetivos y datos para conocer la evolución del PEM de forma continua. La normativa estará basada en indicadores de la información recopilada para realizar el diagnóstico activo. El diseño de la ciudad contará con una herramienta digital fundamental para la toma de decisiones teniendo en cuenta el tiempo: el simulador estratégico.

A información pública en 2026

La Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid será la encargada ahora de revisar la documentación y emitirá un documento de alcance durante el primer semestre de 2026 con unas consideraciones ambientales con las que terminar de construir la propuesta. Tras este proceso, se prevé que el proyecto del PEM se lleve a aprobación inicial en Junta de Gobierno en el primer cuatrimestre de 2027 para recibir la luz verde inicial.