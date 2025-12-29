Tres pandilleros detenidos por un brutal ataque a machetazos a un joven escogido al azar en Latina (Madrid)

Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres pandilleros, un adulto y dos menores de la banda juvenil violenta de los Trinitarios, implicados en el ataque con machetes a un chico de 19 años de edad y nacionalidad española en el distrito madrileño de Latina. Tras su paso a disposición judicial, se ha acordado el ingreso en un centro de menores para dos de los arrestados y el tercero ha quedado en libertad con medidas cautelares.

La agresión se produjo la medianoche del 15 al 16 de noviembre cuando este joven se encontraba con un grupo de amigos en un parque en la confluencia de la calle Sepúlveda con la calle Gotarrendura, en el barrio de Los Cármenes. La víctima no tenía relación alguna con ningún grupo juvenil de carácter violento, se cruzó casualmente con este grupo de jóvenes que buscaban a miembros de los DDP para hacer una “caída”.

Tras la investigación llevada a cabo, el pasado 16 de diciembre se ha procedido a la detención de tres varones, un mayor de edad y dos menores, como presuntos responsables de los delitos de tentativa de homicidio, robo con violencia y pertenencia a organización criminal.

Escogido al azar en una incursión en territorio rival

La víctima fue escogida al azar por el simple infortunio de toparse con el grupo agresor en plena acción en territorio rival, ya que no tenía ninguna relación con grupos violentos. Fue elegido por encontrase en “territorio rival” para llevar acabo lo que en el argot propio de bandas, se conoce como “caída”.

Se trata incursiones premeditadas en territorio rival para llevar a cabo una acción de agresión grupal, siendo un fin en sí misma, sin necesidad de otra motivación ni desencadenante previo. Las acciones de este tipo van dirigidas, unas veces al control del territorio y la pretensión de dominio sobre los grupos rivales, y otras en respuesta a actos similares padecidos, muchas veces sin un objetivo claro y definido como es el caso.

Brutal agresión con machetes

Los agresores acudieron a este parque en plena noche con la intención de agredir a miembros de grupos rivales. Tras acercarse a un grupo de jóvenes seleccionaron a uno de ellos, al que separaron del resto para interrogarle sobre su pertenencia a los DDP. Le exigieron que realizara símbolos ofensivos hacia este grupo rival, a la vez que le obligaron a entregarles su teléfono para acceder a sus redes sociales con el fin de comprobar su contenido, que a juicio de los agresores, corroboró su versión.

Esto desencadenó de inmediato la agresión con cuchillos que portaban ocultos entre sus ropas, acometiendo contra él hasta en cinco ocasiones, causándole lesiones muy graves que pusieron en grave riesgo su vida. Sanitarios del SAMUR-Protección Civil atendieron a la víctima, que presentaba diversas heridas en abdomen, tórax y axila derecha, esta última con afectación pulmonar. Tras ser estabilizado, el joven fue trasladado grave al Hospital Clínico San Carlos.

Un mes de investigación

Tras un mes de investigación, el día 16 de diciembre se llevó a cabo un operativo especial por parte de la Brigada Provincial de Información, que culminó con la detención de tres varones, un mayor de edad y dos menores, como presuntos responsables de los delitos de tentativa de homicidio, robo

con violencia y pertenencia a organización criminal, todos vinculados con los Trinitarios.

Tras su paso a disposición judicial, se acordó el ingreso en un centro de menores para dos de los arrestados y el tercero quedó en libertad con medidas cautelares.