Madrid destinará 6,1 millones de euros a la modernización y dinamización de los mercados y galerías de alimentación

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado la convocatoria de subvenciones para la modernización y dinamización de los mercados municipales y galerías de alimentación correspondiente al año 2026, con una dotación total de 6,1 millones de euros. Según ha explicado la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, en rueda de prensa, estas ayudas buscan reforzar el comercio de proximidad, mejorar la competitividad de los mercados municipales y acompañar a concesionarios y comerciantes en procesos de inversión, adaptación normativa y transformación tecnológica.

La nueva convocatoria de subvenciones incorpora un conjunto de novedades fundamentales, diseñadas para responder a la diversidad de tamaños de locales, niveles de ocupación, necesidades de inversión y nuevas exigencias en materia de seguridad y eficiencia.

Más apoyo a la inversión y a los mercados con menor ocupación

La ayuda general para las actuaciones de inversión se mantiene en el 50 % del presupuesto subvencionable. Este porcentaje podrá incrementarse hasta el 70 % para los mercados municipales con un índice de ocupación inferior al 75 %, aplicable tanto a los titulares de concesiones de los mercados municipales como a los usuarios de los locales, con el objetivo de fortalecer la actividad en aquellos mercados que requieren un mayor estímulo.

Otra de las novedades afecta a los locales de los mercados municipales con superficie superior a 500 metros cuadrados, que podrán acceder a ayudas de hasta el 30 % del presupuesto subvencionable. En convocatorias anteriores, estos locales estaban generalmente excluidos, salvo cuando desarrollaban actividades formativas. La inclusión de estos locales amplía la cobertura de la convocatoria.

Por su parte, los locales de más de 500 m² que realicen actividades formativas en comercio, hostelería o gastronomía podrán acceder a ayudas de hasta el 50 % o el 70 %, en función del mercado en que se encuentren. Esta diferenciación permite priorizar los locales de menor tamaño o con menor capacidad de inversión, mientras se mantiene un apoyo específico a la formación profesional.

Impulso a la seguridad y la eficiencia energética

Por otra parte, se establecen ayudas de hasta el 95 %, dirigidas exclusivamente a los titulares de concesiones de mercados municipales, para inversiones destinadas a subsanar deficiencias en materia de seguridad y en las instalaciones eléctricas detectadas en inspecciones oficiales.

Asimismo, se subvencionarán hasta el 95 % de los gastos derivados de la contratación de técnicos competentes para la emisión de informes de inspección técnica de edificios (ITE), certificados de eficiencia energética y de seguridad, conforme a la normativa exigida por la Dirección General de Comercio y Hostelería.

Apoyo a la implantación del sistema VERIFACTU

Además, se introduce un apartado específico de ayudas para la implantación del sistema VERIFACTU (nuevo sistema obligatorio de facturación electrónica para combatir el fraude fiscal) con subvenciones de hasta el 95 %, dirigidas a los titulares de los mercados municipales y galerías de alimentación. Estas ayudas financian, mediante arrendamiento de balanzas comerciales homologadas e integradas en VERIFACTU, la suscripción anual del software certificado, siendo los comerciantes de los locales los usuarios finales de los equipos y el software.

Aunque la obligatoriedad del sistema se ha pospuesto a 2027 por normativa estatal, el Ayuntamiento adelanta esta ayuda para favorecer una transición ordenada, reducir la carga económica sobre los comerciantes y fomentar la adaptación temprana a los nuevos requisitos fiscales.

Pago anticipado ágil y seguro

La convocatoria introduce un régimen diferenciado para el pago anticipado, diseñado para agilizar la recepción de las ayudas, manteniendo la seguridad de los fondos públicos.

Cuando la subvención sea superior a 400.000 euros o existan cantidades pendientes de reintegro en periodo voluntario de pago, se requerirá presentar una solicitud expresa y constituir una garantía mediante aval o una medida alternativa, consistente en la emisión de un informe sobre la viabilidad económica del beneficiario, elaborado por un auditor externo independiente.

En los demás casos, el pago anticipado se realizará automáticamente, sin necesidad de solicitud ni garantía, simplificando la gestión y asegurando un acceso rápido y seguro a los fondos.

Por último, los titulares concesionarios beneficiarios deberán facilitar a la Dirección General de Comercio y Hostelería toda la información relativa a la gestión de los mercados y mantenerla actualizada en la futura plataforma de mercados municipales. Hasta que esta esté operativa, los datos deberán remitirse por los medios que determine la Administración. Esta medida refuerza la transparencia, el control y la mejora continua del servicio público.