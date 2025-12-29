El ‘Dream Team’ y Edurne pondrán música a las Preuvas y las Campanadas de la Puerta del Sol

La Puerta del Sol volverá a convertirse en el epicentro de la celebración de fin de año con una programación musical especial. Según ha confirmado la vicealcaldesa y portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Inma Sanz, tras la última Junta de Gobierno del año, el consistorio madrileño ya ha otorgado las autorizaciones necesarias para los eventos previstos para esta semana.

Las celebraciones, promovidas por la emisora de radio Kiss FM, se dividirán en dos grandes hitos:

Las Preuvas (martes, 30 de diciembre): El ambiente festivo comenzará con la actuación del denominado ‘Dream Team’, el dúo de DJ formado por los reconocidos Quique Tejada y Toni Peret, encargados de calentar motores ante el ensayo general de las campanadas.

Nochevieja (miércoles, 31 de diciembre): La gran cita de fin de año contará con la actuación de la cantante Edurne, quien protagonizará el concierto principal antes de que el emblemático reloj de la Real Casa de Correos marque la llegada del 2026.

Sanz ha ratificado el visto bueno a este dispositivo tras analizar los planes de seguridad y movilidad para ambos días, asegurando que se mantendrá el control de aforo habitual en la plaza para garantizar el desarrollo pacífico de los conciertos y las tradicionales uvas.

Dispositivo de seguridad

Al igual que sucediera el año pasado, durante los días 30 y 31 de diciembre no se permitirá el acceso ni evacuación a través de la estación de Sol a partir de las 18:00 horas, pero sí la circulación por el interior de la misma, donde no se suspenderá el tráfico de trenes ni la conexiones.

Durante las preúvas y el día de las campanadas, un dispositivo de cerca de 800 agentes —formado por Policía Nacional y Policía Municipal— se desplegará en la zona de la Puerta del Sol. Desde el 29 de diciembre, las unidades de Participación Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía y de la Comisaría de Centro efectuarán labores de información en los comercios y restaurantes afectados con el fin de trasladar las medidas adoptadas y requerir su colaboración.

En la tarde del día 30 trabajarán en la seguridad del ensayo: UIP y UPR, la Sección Móvil, Guías Caninos y Equipos de Subsuelo. Tanto el 30 como el 31, a las 21:00 horas, aproximadamente, la Unidad de Intervención Policial apoyada por la Unidad de Prevención y Reacción y efectivos de Policía Municipal, procederán al desalojo total de la Puerta del Sol, utilizando para ello las calles adyacentes para que el personal del SELUR (Servicio Especial de Limpieza Urgente) realice la limpieza del lugar y retirada de residuos.

Una vez desalojada e inspeccionada por los efectivos policiales, se permitirá el acceso a la Plaza por las calles Alcalá, Carrera de San Jerónimo, Mayor y Arenal, hasta completar un aforo máximo de unas 17.500 personas.

En estas calles se establecerán prefiltros y filtros por parte de Policía Nacional y Policía Municipal, en los que personal voluntario de Protección Civil contabilizará las personas que pueden acceder a la Plaza, con el fin de no sobrepasar el aforo máximo, que será establecido por el Ayuntamiento de Madrid.

Asimismo, en la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, se establecerá a las 22:00 horas un Centro de Coordinación Operativa (CECOR), integrado por los mandos operativos de Policía Nacional y Policía Municipal, así como por los responsables de los demás organismos intervinientes.

Para la Nochevieja, se realizarán intervenciones en el distrito Centro y en el de Moncloa para la salida de las discotecas. Por el momento, no ha llegado ninguna solicitud de macrofiestas para esa noche.