Madrid se prepara de nuevo para recibir el 31 de diciembre la emblemática carrera ‘San Silvestre Vallecana’, que volverá a llenar de deporte las calles de la ciudad. El evento se desarrollará a lo largo de una única jornada y contará con dos pruebas diferenciadas. Por un lado, la San Silvestre Popular, que se celebrará entre las 16:50 y las 19:50 horas, con un aforo máximo de 40.000 participantes. Por otro lado, la San Silvestre Internacional, que tendrá lugar entre las 19:55 y las 20:45 h, con un aforo máximo de 2.000 participantes.

Con motivo de la celebración de la carrera, se producirán importantes afecciones a la movilidad, al tráfico y al estacionamiento en distintos puntos de Madrid, tanto durante el desarrollo de la prueba como en las fases previas y posteriores de montaje y desmontaje de las infraestructuras necesarias para su celebración.

El Ayuntamiento de Madrid ha diseñado un dispositivo que contará con un despliegue especial de Agentes de Movilidad y Policía Municipal en coordinación con los distintos servicios municipales implicados, con el objetivo de garantizar el correcto desarrollo del evento y minimizar las molestias a la ciudadanía.

Se recomienda planificar los desplazamientos con antelación, atender a la señalización provisional y utilizar el transporte público siempre que sea posible y evitar la circulación en vehículo privado por las zonas afectadas. En caso de ser necesaria la utilización de vehículo privado para desplazamientos de largo recorrido se aconseja la utilización de las vías Calle 30 y M-40.

Recorrido de la prueba

La San Silvestre Popular discurrirá por el eje norte–sur de la ciudad, con salida en la avenida de Concha Espina y llegada en la calle de Candilejas, afectando a los distritos de Chamartín (barrio de El Viso), Salamanca (Castellana y Recoletos), Centro (Cortes), Retiro (Jerónimos y Pacífico) y Puente de Vallecas (San Diego y Palomeras Bajas).

La San Silvestre Internacional seguirá igualmente el eje norte–sur, con salida en la avenida de Concha Espina y meta en el Estadio de Vallecas (puerta 16), afectando a los mismos distritos y barrios.

Ambas pruebas partirán desde la avenida de Concha Espina y recorrerán la calle de Serrano, la plaza de la República Argentina, la plaza de la Independencia, la calle de Alcalá, la plaza de Cibeles, el paseo del Prado, la plaza de Cánovas del Castillo, la plaza del Emperador Carlos V, la avenida de Ciudad de Barcelona y la avenida de la Albufera, para adentrarse posteriormente en el distrito de Puente de Vallecas.

En el caso de la San Silvestre Popular, el recorrido continuará por la calle de Sierra de Cadí, la calle de Carlos Martín Álvarez, la calle de Martínez de la Riva y finalizará en la Calle de Candilejas.

La San Silvestre Internacional, por su parte, prolongará el recorrido por la avenida del Monte Igueldo, la calle de Martínez de la Riva, la calle de Javier de Miguel, la calle de Carlos Martín Álvarez, la calle de Sierra de Cadí, la calle Puerto del Monasterio, la calle del Payaso Fofó y la calle del Arroyo del Olivar, con llegada al Estadio de Vallecas.

Cortes de tráfico

Con motivo del evento, se establecerán cortes de tráfico totales y parciales el 31 de diciembre, desde las 08:00 hasta las 24:00 h, incluyendo las afecciones derivadas del montaje y desmontaje de las infraestructuras en las zonas de salida y meta.

En el entorno de la salida, en las inmediaciones del Estadio Santiago Bernabéu, se producirán cortes y restricciones de tráfico en la avenida de Concha Espina, desde la plaza de los Sagrados Corazones hasta la calle de Serrano, desde el 30 de diciembre a las 15:00 h hasta el 31 de diciembre a las 23:59 h, manteniéndose un carril habilitado para evacuación de vecinos, accesos a garajes y servicios de emergencia.

Asimismo, se verán afectadas la calle de Rafael Salgado, la calle del Padre Damián, el lateral del paseo de la Castellana, el paseo de la Habana, la plaza de los Sagrados Corazones y las calles Santo Domingo de Silos, San Juan de Lasalle y Marceliano Santa María, con horarios variables a lo largo del día 31.

En la zona de meta, situada en el entorno del Estadio de Vallecas, se registrarán cortes de tráfico y ocupaciones de calzada que afectarán a las calles Candilejas, Payaso Fofó, Arroyo del Olivar, Javier de Miguel, Martínez de la Riva, la Diligencia, Puerto del Monasterio y Sierra del Cadí. Las afecciones comenzarán desde la mañana del 30 de diciembre y, en determinados tramos, se extenderán hasta el 2 de enero, como en el caso de la avenida del Payaso Fofó, entre Javier de Miguel y Arroyo del Olivar, en sentido de subida hacia el estadio.

A lo largo del recorrido se instalarán alfombras de control de cronometraje, lo que implicará cortes completos de calzada en puntos concretos de la calle de Serrano, el paseo del Prado y la avenida de Ciudad de Barcelona durante la tarde del día 31.

Especial mención merece el entorno del Puente de Vallecas, donde se producirá un corte total de la circulación bajo el puente, en ambos sentidos, entre las 14:30 y las 22:00 h, para la colocación de estructuras, la celebración del evento y su desmontaje. No está previsto el corte de accesos a la M-30, aunque podrían adoptarse medidas puntuales en función de la afluencia de público.

Prohibiciones de estacionamiento

Se establecerán prohibiciones de estacionamiento desde el lunes 30 de diciembre en las zonas de salida, meta y a lo largo del recorrido, con horarios y tramos variables. En el entorno del Estadio Santiago Bernabéu se verán afectadas, entre otras, la avenida de Concha Espina, la plaza de Lima, la plaza de los Sagrados Corazones, el paseo de la Habana, la calle Serrano y las calles colindantes.

En el entorno del Estadio de Vallecas, las prohibiciones afectarán a la calle de Candilejas, la avenida del Payaso Fofó, la calle del Arroyo del Olivar, la calle Javier de Miguel, la calle Sierra del Cadí, la calle del Puerto del Monasterio y vías adyacentes, con afecciones que en algunos puntos se prolongarán hasta el jueves 2 de enero.

Montaje, desmontaje y accesos a residentes

El montaje de las infraestructuras comenzará en la mañana del lunes 30 de diciembre, tanto en la zona de salida como en la de meta, intensificándose durante el propio día 31. El desmontaje se iniciará tras la salida de la carrera internacional, a partir de las 19:55 h, con finalización prevista en torno a las 24:00 h, restableciéndose progresivamente la circulación.

Durante los trabajos de montaje y desmontaje, y siempre que las condiciones lo permitan, se mantendrán carriles habilitados para el acceso y salida de garajes, residentes y servicios de emergencia. Una vez realizada la salida de la carrera internacional, se permitirá nuevamente el acceso a los aparcamientos de residentes durante el desmontaje.

Incidencias en autobuses de EMT Madrid

La red de autobuses de EMT Madrid ha previsto diversas modificaciones con motivo de la celebración de la carrera de San Silvestre Vallecana, el día 31 de diciembre, así como por los ajustes en los horarios programados por la empresa municipal debido al cambio de año. Esta prueba deportiva ocasionará alteraciones en numerosas líneas de autobuses municipales ese mismo día, además de afectaciones relacionadas con el montaje previo del dispositivo.

El día 31 de diciembre, entre las 16:00 y las 21:00 h, un total de 56 líneas de autobús de EMT Madrid tendrán que modificar su itinerario con motivo de la San Silvestre Vallecana. Las líneas afectadas, en diversas franjas horarias, serán las siguientes: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 32, 34, 37, 43, 45, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 74, 85, 86, 102, 103, 111, 113, 120, 136, 141, 144, 146, 148, 150, 152, 156, 310, 001, C03, C1, C2, E1 y Exprés Aeropuerto.

Desde el día 30 de diciembre se producirán desvíos por el montaje y desmontaje de la infraestructura en la avenida de Concha Espina y en los alrededores de la plaza de los Sagrados Corazones. Las alteraciones en las líneas 14, 43, 120 y 150 se desarrollarán de forma progresiva desde las 14:00 h del día 30 de diciembre hasta las 23:00 h del día 31 de diciembre. En el distrito de Puente de Vallecas, el montaje y posterior desmontaje tras la prueba deportiva condicionarán el funcionamiento normal de la línea 103 a su paso por la calle Payaso Fofó entre las 6:00 h y las 23:00 h de ese mismo día.

Cierres temporales en la red de bicimad

Las estaciones de bicimad que se mantendrán cerradas con motivo de la carrera de San Silvestre serán las siguientes: calle Ortega y Gasset, 6 (estación 103); Serrano, 46 (estación 105); Serrano, 32 (estaciones 106A y 106B); Serrano, 9 (estación 107); plaza de la República Argentina, 7 (estación 137); Serrano, 210 (estación 148); paseo de la Habana, 42 (estación 149).

Nochevieja y Año Nuevo

El 31 de diciembre, el servicio diurno de EMT Madrid finalizará entre las 21:30 h y las 21:45 h, según la línea y la cabecera, con excepción de líneas especiales y servicios a cementerios. El servicio nocturno, de la N1 a la N26, arrancará a las 22:30 h desde Cibeles y funcionará hasta las 7:00 h del 1 de enero. Las líneas N28 y N31 comenzarán el servicio desde Moncloa a las 22:50 h y realizarán su último recorrido a las 7:00 h desde la misma cabecera.

En Nochevieja, las líneas circulares nocturnas (NC1–NC2) prestarán servicio desde las 22:30 h hasta las 24:00 h, con una frecuencia de 35 minutos, y desde las 0:00 hasta las 7:00 h, con intervalos de entre 20 y 35 minutos. El día 1 de enero, el servicio diurno de EMT Madrid se iniciará entre las 7:15 h y las 8:45 h, según la línea y la cabecera.

La línea Exprés Aeropuerto realizará su último viaje diurno el 31 de diciembre a las 21:30 h desde la T4 y a las 21:45 h desde Atocha. El servicio nocturno comenzará a las 22:30 h desde ambas cabeceras y finalizará a las 7:00 h, con una frecuencia de paso de entre 35 y 45 minutos. El 1 de enero, el servicio diurno de la Exprés Aeropuerto se reanudará a las 7:40 h desde ambas cabeceras.

En relación con los servicios especiales debidos a las obras en la A-5, tanto el SE 866 (Batán – Lucero) como el SE 898 (Plaza Elíptica – Cuatro Vientos) finalizarán a las 21:45 h el 31 de diciembre y se reanudarán a las 7:40 h el 1 de enero.

Por último, en el intercambiador de plaza Elíptica, el cierre anticipado previsto para el día 31 de diciembre no afectará a las últimas salidas. El día 1 de enero, por su parte, el intercambiador abrirá a las 8:00 h, por lo que las salidas de la línea 155 programadas antes de esa hora se efectuarán desde la parada de la vía Lusitana, junto al intercambiador.

El detalle concreto de las afecciones, desvíos y paradas suprimidas o sustituidas de cada línea puede consultarse en la página web EMT Madrid donde también se recogerán posibles incidencias adicionales que puedan afectar al servicio.