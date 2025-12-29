El Ayuntamiento de Madrid ha abordado en las Juntas de Gobierno de 2025 más de 1.100 asuntos

El Ayuntamiento de Madrid ha abordado en las Juntas de Gobierno celebradas a lo largo de 2025 más de 1.100 asuntos (1.105, exactamente), una cifra que alcanza los 3.191 temas tratados en estas reuniones semanales desde que comenzó el mandato (a mitad de junio de 2023), tal y como ha informado la vicealcaldesa de Madrid y portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta celebrada hoy.

Las áreas de gobierno que más expedientes han elevado a Junta de Gobierno a lo largo de este año son, en primer lugar, la de Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias –de la que cuelgan también los expedientes de los distritos– y, en segundo lugar, el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, cada una de ellas con más de 250 acuerdos elevados a lo largo de este año.

Algunos de los temas más relevantes que han pasado por Junta de Gobierno durante este curso son, entre otros muchos, los proyectos de obras del Parque Ventas y Parque Castellana, las dos principales actuaciones actualmente en ejecución en un año clave para la transformación urbana de la capital. Asimismo, se ha dado luz verde a otras remodelaciones como el paseo de Federico García Lorca (Villa de Vallecas), la plaza de Chamberí, la segunda fase del casco de Carabanchel Bajo o las plazas del Rastrillo y de Jacinto Benavente (Centro).

También destaca la aprobación del presupuesto y de las ordenanzas fiscales de 2026, dos herramientas básicas para poder implementar el programa de Gobierno municipal. El presupuesto permitirá al Consistorio disponer de 6.578 millones de euros el próximo año (7.724 millones si se incluye el sector público empresarial), 301,1 millones más que en este 2025, un 4,8 % más. En cuanto a las ordenanzas fiscales, se reduce un año más el tipo general del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), la quinta bajada llevada a cabo desde que Almeida es alcalde, lo que ha permitido un ahorro acumulado de 1.280 millones de euros a los contribuyentes madrileños.

En las juntas de este año, se han aprobado ordenanzas municipales tan relevantes como la de Movilidad Sostenible y la de Terrazas. La primera constituye uno de los pilares de la Estrategia Madrid 360, que ha llevado a la capital a convertirse en un referente internacional en materia de sostenibilidad ambiental y mejora de calidad del aire. Esta modificación incluye la posibilidad de extender el SER en 22 barrios y ampliar este servicio a petición de los vecinos en enclaves concretos. En cuanto a la Ordenanza de Terrazas, se ha elaborado para conciliar todos los intereses: tanto la ocupación del espacio público y el disfrute de estos lugares de encuentro que promueve un sector tan dinámico como es el de la hostelería, por un lado, con el derecho al descanso y un uso ordenado de la ciudad.

Importantes planes aprobados con la vivienda como prioridad

Este año, también se han aprobado diferentes planes importantes para la ciudad. Por un lado, el nuevo Plan de Industria y la Estrategia Integral de Fortalecimiento de la Actividad Comercial y Hostelera, que constituyen una firme apuesta municipal por estos sectores como motor de crecimiento y palanca de reequilibrio territorial. Por otro, el Plan Estratégico de Turismo, que define la hoja de ruta madrileña para un modelo turístico de calidad y sostenible para la ciudad.

En cuanto a la apuesta prioritaria por la vivienda, Madrid ha vuelto a situarse a la cabeza de la inversión en rehabilitación residencial con la aprobación de una nueva dotación de 50 millones de euros para el Plan Rehabilita 2025 y se han seguido dando pasos del Plan Regenera, con intervenciones en cinco distritos del sur y el este (destacan, este año, las inversiones municipales en todos los distritos, especialmente SURES).

El esfuerzo en materia de vivienda ha llevado a que las aportaciones a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS Madrid) aprobadas en Junta de Gobierno hayan alcanzado los 133,6 millones de euros este año, lo que ha permitido a la empresa municipal finalizar más de 3.000 viviendas en sus seis años y medio de mandato y avanzar en la promoción de casi 6.000 viviendas en distintas fases de desarrollo.

Además, la Junta de Gobierno ha dado importantes pasos en la construcción del Madrid del futuro y como principal reserva de vivienda asequible de España, con la aprobación inicial de proyectos de urbanización como Las Tablas Oeste (el primero de los cuatro ámbitos de Madrid Nuevo Norte) y Campamento. También se ha aprobado el contrato que está permitiendo impulsar la redacción del Plan Estratégico Municipal que sustituirá al Plan General de Ordenación Urbana de 1997.

Ayudas del Plan de Fomento de la Natalidad y la Conciliación

Asimismo, la Junta de Gobierno dio luz verde en octubre a una de las principales medidas del Plan de Fomento de la Natalidad y la Conciliación 2024-29: la primera convocatoria pública de ayudas directas por nacimiento o adopción, dotada con 17,3 millones para otorgar esta ayuda a las familias, con cuantías de 500 euros por el primer hijo, 750 por el segundo y 1.000 euros por el tercero y siguientes, para la que ya se han presentado más de 11.000 solicitudes.

En materia de Políticas Sociales, además, se ha aprobado el contrato de mayor importe anual del Ayuntamiento: el del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), con un gasto plurianual de 677 millones de euros para esta prestación, un 51 % más de presupuesto que el anterior.

En el capítulo de equipamientos, en 2025, se ha aprobado la construcción de ocho nuevas dotaciones: centro cultural de la calle Tomelloso (Usera), centro cultural con biblioteca y auditorio de El Cañaveral (Vicálvaro), escuela infantil del barrio de San Fermín (Usera), espacio cultural de Prado 30 (Centro), centro de acogida para personas sin hogar de El Cañaveral (Vicálvaro), centro de mayores y centro para familias vulnerables del Palacio de la Duquesa de Sueca (Centro) y pabellón deportivo de Sanchinarro (Hortaleza).

Además, en el ámbito cultural, la Junta ha impulsado en 2025 la conversión del Palacio de El Capricho en un nuevo espacio de interpretación histórica y se ha reforzado el compromiso municipal con la lectura mediante la aprobación de un nuevo acuerdo marco para el suministro de libros a la Red de Bibliotecas Públicas Municipales, con una inversión de 9,4 millones de euros.

En materia deportiva, se ha impulsado el deporte base con el presupuesto más alto de la historia, a través de la aprobación de más de 2,4 millones de euros en subvenciones, entre otras actuaciones. Y se ha promocionado la ciudad como gran plaza para la celebración de los mejores eventos deportivos internacionales, patrocinando, por ejemplo, la celebración, en Madrid, de un partido oficial de la NFL de fútbol americano.

En el ámbito de la seguridad y las emergencias, se ha seguido apostando por la mejora de estos servicios municipales. Así, se aprobó en Junta de Gobierno la mayor Oferta de Empleo Público de la serie histórica, con 1.106 plazas para reforzar los efectivos de Policía Municipal, SAMUR-Protección Civil y Bomberos de Madrid, en el marco del ‘Plan 10.000’ de refuerzo progresivo de los servicios esenciales. Además, a lo largo del año se han seguido aprobando diversas mejoras para los tres servicios de seguridad y emergencias municipales en el ámbito de sus equipamientos, vehículos, medios, etc.