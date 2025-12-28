Ayuso multará a quien no acuda a su cita médica: hasta un año sin acceso a sanidad pública

La Comunidad de Madrid se prepara para un giro radical en la gestión de su sanidad pública. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, presentará en los próximos días el nuevo «Plan de Sostenibilidad y Respeto al Sistema Sanitario», una normativa pionera en España que busca erradicar el absentismo en las consultas. Según los datos que maneja la Consejería de Sanidad, las citas no presentadas supusieron un coste de más de 25 millones de euros el pasado ejercicio, una cifra que el Gobierno regional ya no está dispuesto a asumir.

A partir del próximo mes, cada madrileño contará con un «Carnet de Salud por Puntos» vinculado a su historial clínico. Este sistema, inspirado en el modelo de la Dirección General de Tráfico (DGT), penalizará de forma automática a aquellos ciudadanos que no acudan a sus citas médicas programadas y no presenten una justificación documental en las 24 horas posteriores.

Así funcionará el sistema de penalizaciones

El sistema otorgará a cada usuario un saldo inicial de 12 puntos. Las «infracciones» se dividirán según la gravedad y el nivel asistencial de la cita perdida:

Falta en Atención Primaria: Restará 2 puntos y conllevará un aviso por SMS.

Restará y conllevará un aviso por SMS. Falta en Especialista o Pruebas Diagnósticas: Restará 4 puntos y el bloqueo temporal de la aplicación de cita previa durante un mes.

Restará y el bloqueo temporal de la aplicación de cita previa durante un mes. Falta en Cirugías Programadas: Restará 10 puntos de forma directa, al ser considerada una «infracción muy grave» contra la eficiencia del sistema.

Si un paciente agota su saldo de puntos, entrará en el periodo de «exclusión por mal uso». Esto implica la suspensión total del acceso a consultas programadas durante un periodo de entre 6 y 12 meses. Durante este tiempo, el infractor solo podrá acceder a las Urgencias hospitalarias, donde deberá abonar una «tasa de compensación asistencial» de 60 euros por cada visita para sufragar el gasto generado por su historial de ausencias.

Control estricto mediante la Tarjeta Sanitaria Virtual

La tecnología jugará un papel fundamental en la ejecución de estas sanciones. La Tarjeta Sanitaria Virtual (TSV) incorporará un «semáforo de responsabilidad». Aquellos usuarios que estén en color rojo verán inhabilitada la opción de pedir cita de forma telemática y deberán acudir presencialmente a su centro de salud para realizar trabajos de «voluntariado informativo» o abonar multas económicas para recuperar sus puntos.

Desde la Puerta del Sol defienden que la medida no es recaudatoria, sino que busca garantizar la libertad de los pacientes que sí cumplen. «La libertad también es saber que si tú necesitas un médico, la silla no va a estar vacía porque alguien decidió no ir sin avisar. El tiempo de nuestros médicos es oro y no vamos a permitir que se desperdicie», señalan fuentes del entorno de la presidenta.

Exenciones y «periodo de gracia»

La normativa contempla algunas excepciones, como ingresos hospitalarios de urgencia, fallecimiento de familiares o causas de fuerza mayor debidamente acreditadas por la Policía o el juzgado. Asimismo, se establecerá un «periodo de gracia» durante el mes de enero para que los madrileños se familiaricen con el sistema antes de que las pérdidas de puntos empiecen a ser definitivas.