Calcinados 6 coches y una moto en el incendio en un parking de Latina (Madrid)

Un aparatoso incendio ha movilizado este viernes, 26 de diciembre, a un importante dispositivo de emergencias en el distrito madrileño de Latina. El fuego se declaró minutos antes de las 11 de la noche en un aparcamiento de residentes situado en la calle Rafael Finat.

Hasta el lugar se desplazaron 14 dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, quienes se encontraron con severas dificultades para acceder al foco del incendio debido a la densa columna de humo acumulada en los accesos del garaje. Tras localizar el origen de las llamas en la planta -2, los efectivos lograron controlar y extinguir el incendio.

Daños materiales y afección estructural

El balance de daños materiales es elevado. Según fuentes de emergencias, seis coches y una motocicleta han quedado totalmente calcinados por las llamas. Además, una cantidad indeterminada de vehículos estacionados en la misma planta han resultado afectados por las altas temperaturas y el humo acumulado.

El jefe de guardia de Bomberos Madrid ha confirmado que el incendio también ha provocado daños en el forjado situado sobre algunos de los vehículos afectados. Asimismo, ha puntualizado que todos los automóviles implicados eran de combustión interna, descartando la presencia de vehículos eléctricos o híbridos en el origen del siniestro.

Sin daños personales

A pesar de la virulencia de las llamas y la complejidad de la intervención, no ha habido que lamentar heridos ni víctimas mortales. Los equipos de rescate no tuvieron que realizar ninguna evacuación de personas del interior del recinto.

Una vez extinguido el fuego, los bomberos procedieron a realizar labores de ventilación y a revisar la estructura para garantizar la seguridad del edificio residencial. La Policía Municipal de Madrid colaboró en la zona facilitando el acceso de los vehículos de emergencia.