El Gobierno autoriza licitar la nueva estación Soto Sur de Cercanías Madrid por 17,6 millones de euros

El Consejo de Ministros ha autorizado hoy al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar por un importe estimado en 17,6 millones de euros (IVA no incluido), a través de Adif, los trabajos para la nueva estación Soto Sur de Cercanías Madrid, que dará servicio a la ampliación de la línea C-4b desde Colmenar Viejo hasta Soto del Real, actualmente en construcción.

La estación Soto Sur es una de las principales actuaciones del Plan de Cercanías Madrid con la que, además de extender la red para dar servicio a más poblaciones del norte de la Comunidad (Miraflores de la Sierra y Guadalix de la Sierra, además de Soto del Real), se recupera patrimonio ferroviario histórico para la movilidad sostenible del futuro.

El contrato incluye completar los andenes con la instalación de marquesinas y su conexión con un paso inferior, la construcción de un nuevo edificio para restauración, un aparcamiento, renovación de los accesos y un carril bici.

Estación patrimonio histórico

Además, comprende la rehabilitación y puesta en valor del edificio histórico de la antigua estación de Soto del Real, para convertirlo en una estación moderna, funcional y accesible. En concreto, gracias a estos trabajos se rehabilitará este edificio, construido en 1955 y declarado Bien de Interés Patrimonial, para recuperarlo como estación ferroviaria y, además, preservarlo y ponerlo en valor como bien patrimonial.

Respetando su diseño y elementos originales, se restaurará su exterior y se acondicionará el interior: en sus 412,7m2, distribuidos en dos plantas, albergará el vestíbulo y zona de venta de billetes y aseos, entre otros espacios. También potenciará su sostenibilidad con sistemas de aprovechamiento de energía solar y de ventilación natural.

Cafetería, aparcamiento y carril bici

Al norte de este edificio histórico se construirá uno nuevo, de 155,8m2, destinado a restauración; y, al sur, otros dos pequeños edículos para instalaciones técnicas. Asimismo, se completarán los dos andenes de la estación, instalando marquesinas (cubrirán 80m de sus 240m) y conectándolos con un paso inferior dotado de escaleras y ascensores.

En el exterior, y para potenciar la multimodalidad, la estación Soto Sur contará con un aparcamiento con capacidad para 513 plazas (16 para personas con movilidad reducida – PMR). Además, se renovará el acceso viario interior, se repondrá el carril bici y se dispondrá espacio para parada de otros modos de transporte. También se potenciará la integración de la estación en el entorno, próximo a la sierra, con zonas verdes.

Continuo impulso al Plan de Cercanías de Madrid

La ampliación de la C-4b hasta Soto del Real y su nueva estación de Soto Sur es una actuación estratégica del Plan de Cercanías dentro del capítulo de la extensión de la red para reforzar las posibilidades de movilidad sostenible en trayectos metropolitanos.

Se suma a la duplicación del tramo Pinar de Las Rozas-Las Matas, actualmente en marcha, o la extensión hasta Illescas (Toledo), en fase de proyecto. Asimismo, la nueva estación Soto Sur se añade a las que el Ministerio promueve, como la de Tres Cantos Norte (también de la C-4b), Fuencarral-Malmea o Imperial; las que ya construye (Parla Norte o Pinto La Tenería) o remodela (Alcalá de Henares).

También a las decenas de actuaciones que impulsa en otros ámbitos del Plan, como las de ampliación y refuerzo de andenes y espacio para viajeros de Cercanías de los dos grandes nodos, Atocha Cercanías y Chamartín.