Incidente en el aire: presencia policial y asistencia médica tras el desvío de un vuelo desde Madrid

Un vuelo de larga distancia que cubría este jueves, 25 de diciembre, la ruta entre el Aeropuerto de Madrid-Barajas y la ciudad colombiana de Medellín ha tenido que interrumpir su trayecto este jueves y desviarse de emergencia al Aeropuerto de Gran Canaria. El motivo, según han informado los Controladores Aéreos a través de sus canales oficiales, fue el comportamiento inaceptable de un pasajero a bordo.

La situación se tornó crítica cuando la tripulación informó a la torre de control sobre la presencia de un pasajero disruptivo cuya conducta ponía en riesgo la tranquilidad del vuelo AEA199 de Air Europa, en un Boing 737-B Dreamliner. Ante la imposibilidad de reconducir la situación en el aire, el comandante decidió solicitar el desvío inmediato hacia el archipiélago canario, exigiendo la presencia de fuerzas de seguridad para proceder al desembarco del individuo a su llegada.

Complicación médica durante el desvío

A la tensión provocada por el incidente inicial se sumó una urgencia sanitaria. Poco después de solicitar el desvío, la tripulación volvió a contactar con los controladores para pedir asistencia médica en tierra, debido a que otro pasajero estaba sufriendo una crisis de ansiedad aguda como consecuencia del altercado vivido en la cabina.

Los controladores aéreos agilizaron las maniobras de aproximación, recortando la ruta en la medida de lo posible para permitir que la aeronave aterrizara con prioridad. El aterrizaje se produjo finalmente sin incidencias técnicas, y el avión fue recibido en pista por patrullas de la Policía y equipos de emergencia médica.

Apoyo de los controladores

Desde el colectivo de Controladores Aéreos han reiterado su apoyo a las tripulaciones y al resto de los pasajeros, lamentando que este tipo de situaciones —cada vez más frecuentes en los vuelos comerciales— supongan un trastorno operativo y una experiencia traumática para quienes se encuentran a bordo.

Tras el desembarco del pasajero conflictivo y la atención al afectado por la crisis de ansiedad, se espera que el vuelo pueda retomar su ruta hacia Colombia tras completar los protocolos de seguridad y los trámites correspondientes.