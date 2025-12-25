Cortada parcialmente la circulación en la Línea 3 de Metro de Madrid

El servicio de la Línea 3 de Metro de Madrid ha quedado parcialmente interrumpido, en ambos sentidos, este jueves 25 de diciembre desde las 13:20 horas. Hay un total de tres estaciones afectadas.

Según ha indicado Metro de Madrid en un comunicado, este corte entre las estaciones de Villaverde Alto y Villaverde Bajo-Cruce se ha debido a una «atención sanitaria», no dándose más explicaciones. Se ha estimado un tiempo de solución de «más de 30 minutos». Sin embargo, a las 13:35 horas aún se mantiene la incidencia.

Aunque el corte en la Línea 3 de Metro de Madrid solo ha interrumpido el servicio en las estaciones de Villaverde Bajo-Cruce, San Cristóbal y Villaverde Alto los trenes en el resto de esta línea del suburbano están sufriendo demoras.

La línea 3 del Metro de Madrid

La línea 3 del Metro de Madrid recorre la ciudad de noroeste a sur, concretamente entre las estaciones de Moncloa y Villaverde Alto, discurriendo por 18 estaciones que configuran un trayecto de 16,424 km de vía en túnel de gálibo estrecho, con un recorrido de aproximadamente 32 minutos.

Es la única línea de la red que se ha visto remodelada completamente para renovar su estética, funcionalidad y seguridad, hacerla accesible a personas con movilidad reducida y sobre todo para prepararla para la mayor afluencia de viajeros que soportaría con la ampliación que se realizó tras esta remodelación, llegando incluso a tunelar de nuevo la cabecera norte de la línea (en Moncloa) para facilitar su trasbordo con la línea 6 y el intercambiador de autobuses, y preparar una hipotética prolongación.