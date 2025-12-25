Cultura y OcioDistritosNoticiasTetuán

Los musicales ‘Cenicienta y el zapatito de cristal’ y ‘Tributo Showman P.T. Barnum’ llegan a Madrid

Gacetín Madrid

La programación de Navidad del distrito madrileño de Tetuán incluye espectáculos de teatro musical gratuitos para todos los públicos en el auditorio del Centro Cultural Eduardo Úrculo los próximos días 27 y 28 de diciembre. Jana Producciones, compañía y escuela referente en el sector con sede en el distrito, es la productora encargada de los musicales Cenicienta y el zapatito de cristal y Tributo Showman P.T. Barnum, que llegan a Tetuán después de haberse estrenado en importantes recintos madrileños y nacionales.

El día 27, a las 17:30 horas, será el turno de Cenicienta y el zapatito de cristal, un musical infantil donde toda la familia disfrutará de esta conocida historia de Charles Perrault. El espectáculo revisita el clásico cuento de hadas con multitud de personajes: princesas, príncipes, hada madrina, ratones que se convierten en caballos, carroza y, por supuesto, la Cenicienta, protagonista de la historia. Los asistentes podrán escuchar canciones de diversos estilos con coreografías, efectos especiales y acrobacias representadas por artistas con coloridos vestuarios.

La segunda cita de teatro musical, Tributo Showman P.T. Barnum, tendrá lugar el 28 de diciembre, a las 18:00 h. Artistas de Jana Producciones interpretarán las populares canciones de El Gran Showman como This is me y A million dreams, con espectaculares voces y coreografías. Un concierto-espectáculo vibrante ambientado en el circo y la magia del mundo del entretenimiento, donde pequeños y mayores disfrutarán a través de emotivas canciones que exploran temas como la aceptación, la valentía o la persecución de los sueños.

Las invitaciones para ambos espectáculos ya pueden recogerse en el propio centro cultural hasta completar aforo. 

