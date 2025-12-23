Cultura y Ocio

El Show de Bluey despide el año con siete únicas funciones en Madrid

Gacetín Madrid

El Show de Bluey, espectáculo teatral basado en la famosa serie de televisión, regresa a los escenarios de España tras su exitoso paso por Estados Unidos, Australia, Europa y otros rincones del mundo. En su regreso a nuestro país, la entrañable familia Heeler —Bluey, Bingo, Chilli y Bandit— volverá a conquistar al público español entre noviembre de 2025 y enero de 2026.

El primer gran espectáculo familiar llega a Madrid para despedir el año de la manera más divertida. Del sábado 27 al lunes 29 de diciembre, el Palacio Municipal de IFEMA acogerá 7 funciones de El Show de Bluey. Posteriormente, continuará su recorrido por España y las tres últimas ciudades que albergarán este espectáculo para toda la familia serán Sevilla, Málaga Zaragoza.

Nominado a los prestigiosos Premios Olivier y aclamado por la crítica internacional, El Show de Bluey es una adaptación teatral oficial que, gracias a marionetas de gran formato, escenografías fieles a la serie y una historia original escrita por el propio creador Joe Brumm, consigue trasladar el universo de Bluey a los escenarios con humor, música y emoción.

Y para quienes quieren llevar la magia un paso más allá, El Show de Bluey ofrece una exclusiva VIP Experience que incluirá fotos con Bluey, merchandising oficial y momentos únicos tras el espectáculo que convertirán la experiencia en un recuerdo inolvidable. Una oportunidad perfecta para vivir Bluey como nunca antes, y llevarse a casa mucho más que una sonrisa.

El Show de Bluey es presentado por BBC Studios y Andrew Kay en colaboración con Windmill Theatre Co., y promovido en España por Proactiv Entertainment, líder nacional en producción de espectáculos familiares de gran formato.

Venta de entradas

Mitaquilla, Blueylive.com y los puntos de venta habituales.

Sinopsis

Cuando a papá le apetece una tarde de descanso, ¡Bluey y Bingo tienen otros planes! Acompáñalos mientras ponen en marcha todos los juegos trucos a su disposición para sacar a papá de ese saco de judías. Con una historia original del creador de Bluey, Joe Brumm, y música del compositor de Bluey, Joff Bush. ¡Esto es Bluey!

