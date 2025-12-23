Madrid activa el 012 Reyes Magos para que los niños puedan pedir sus deseos por videollamada a Melchor, Gaspar y Baltasar (reserva de citas ya abierta)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha visitado hoy la tercera edición de 012 Reyes Magos, que este año contactará a los niños por videollamada con sus Majestades de Oriente. Esta iniciativa, patrocinada por Metro de Madrid y enmarcada en las actividades de Navidad en Sol, dará comienzo este viernes y se prolongará hasta el 5 de enero.

Desde hoy se puede pedir cita para participar en este servicio a través de esta página web, pudiendo seleccionarse la fecha y hora para conversar durante alrededor de cinco minutos con Melchor, Gaspar y Baltasar. Estará disponible todos los días de 12:00 a 15:00 horas, y de 16:00 a 20:00, excepto el 5 de enero, que finalizará a las 15:00 horas, y el 1 de enero que permanecerá cerrado. La previsión de videollamadas diarias es de más de 600.

Además, como novedad este año, los niños podrán acercarse a la Oficina de Registro de la Comunidad de Madrid, en la capital para hablar con su Rey Mago favorito a través de una pantalla digital, sin necesidad de cita previa. El horario será de 12:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 20:00, excepto el 31 de diciembre y 5 de enero, que estará operativo hasta las 18:00 horas y 15:00 horas, respectivamente; y el 1 de enero, que estará cerrado.

NAVIDAD EN SOL

El 012 Reyes Magos se une a la programación gratuita para toda la familia de Navidad en Sol, donde destacan el Bosque de los Deseos, que este año se ha instalado en la Plaza de Pontejos, y la Casita Solidaria, en este mismo emplazamiento, que expone artículos elaborados artesanalmente por entidades de carácter social hasta el 4 de enero.

Asimismo, en la Real Casa de Correos, puede visitarse su Belén, que este año recrea la Huida a Egipto, además del tradicional Nacimiento, bajo un cielo estrellado de 60.000 bombillas led. Igualmente, la sede del Gobierno regional acoge desde el pasado 28 de noviembre los Villancicos en Sol con más de 300 actuaciones a cargo de más de 250 corales y agrupaciones de la región.

Como novedad este año, la experiencia inmersiva de El Canal de la Navidad, organizado por Canal de Isabel II, conciencia a los madrileños de la importancia del agua y su correcto uso. Por su parte, Metro de Madrid viaja con su Tren de la Navidad en la línea 3 del suburbano, todos los fines de semana y festivos hasta el 6 de enero, mostrando sus convoyes iluminados y decorados con animación navideña.