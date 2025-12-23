Almeida se sube al bus de la Navidad que recoge cartas de los niños a los Reyes Magos

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha subido esta mañana al bus de la Navidad de EMT Madrid en la plaza de Cibeles, acompañado por el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante. Este autobús, especialmente vinilado para la ocasión, ha vuelto a abrir sus puertas para que los niños de Madrid puedan depositar en él sus cartas llenas de deseos dirigidas a Sus Majestades los Reyes Magos.

Esta acción especial navideña del Ayuntamiento y EMT Madrid permanecerá en Cibeles hasta el próximo 29 de diciembre para que los niños puedan seguir entregando sus listas de deseos. Desde hace dos semanas, el personal de EMT Madrid está ya distribuyendo cartas en las marquesinas de todos los distritos de la ciudad para que los niños puedan escribir sus mensajes a los Reyes.

Estas cartas y cualquier otra misiva escrita por los más pequeños se podrán entregar en el Buzón Real de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, habilitado en el interior de este autobús. Los niños podrán depositarlas de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas todos los días, con la salvedad de los festivos 24 y 25. La pasada Navidad alrededor de 2.500 personas visitaron este bus navideño de EMT Madrid.

En paralelo a esta acción especial, el Ayuntamiento y EMT Madrid también están llevando a cabo una campaña publicitaria para felicitar las fiestas a los madrileños y, a la vez, recordar los diferentes servicios que la empresa presta a la ciudadanía gracias a su red de líneas de autobús y la gestión del servicio de bicimad. La campaña ‘Donde para tu bus, empieza tu Navidad’ tiene también una finalidad divulgativa para fomentar el uso del transporte público en Navidad.

En una época de alto tráfico debido a los desplazamientos privados, EMT Madrid utiliza esta campaña para animar a los madrileños a dejar el coche en casa y hacer sus desplazamientos a bordo de un bus o pedaleando sobre una bicicleta eléctrica.