Luz verde al Plan de Prevención y Control de Plagas y Vectores de Madrid

La Junta de Gobierno ha aprobado hoy el Plan de Prevención y Control de Plagas y Vectores 2026-2027 del Ayuntamiento de Madrid, elaborado por el organismo Madrid Salud, el primero que integra todos los programas municipales que se desarrollan y que conllevan actividades para cada plaga. Esta unificación en un único plan tiene el objetivo de optimizar la ejecución de los servicios y la medición de sus resultados, garantizando así una mejor coordinación en todos los aspectos, ha destacado la vicealcaldesa, delegada de Seguridad y Emergencias y portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta.

El objetivo general del plan es la prevención, vigilancia, control, tratamiento y, en su caso, erradicación de las plagas y vectores con potencial relevancia en salud pública en la ciudad, de acuerdo con las estrategias de gestión integrada de plagas, siguiendo los principios de buenas prácticas y minimizando los riesgos para la salud pública y el impacto en el entorno, para lo que prioriza la utilización de métodos físicos, físico-químicos y biológicos frente a los exclusivamente químicos.

Este plan, que ha desarrollado y ejecutará el organismo municipal Madrid Salud, identificará y mantendrá actualizado un inventario de peligros asociados a plagas y vectores, incluyendo campañas de información, investigación, desarrollo, vigilancia entomológica y monitoreo de especies en los diferentes escenarios. Identificará los diferentes factores que predisponen a la ciudad frente a riesgos de plagas, para proponer las acciones necesarias con el fin de reducirlos y posibilitar una estrategia de gestión integrada. Identificará y gestionará las diferentes sinergias tanto entre los diferentes servicios municipales como externas para la estrategia de prevención y control de plagas e informará a la ciudadanía en materia de prevención y de autoprotección de riesgos en esta materia.

Diez programas de prevención y control de plagas y vectores

El plan, en cuanto a su ámbito de actuación, incorpora diez programas de prevención y control de plagas y vectores con el objetivo de incluir todas las actividades que se llevarán a cabo en este ámbito, además de otros programas especiales que pudieran ser necesarios en función de la situación epidemiológica.

Se incluyen programas de prevención y control de plagas y vectores de ratas y cucarachas de alcantarillado, ratas negras, mosquitos autóctonos, mosquito tigre y ratones, de vigilancia entomológica de mosca negra en el entorno del río Manzanares, así como de chinches de cama y avispas y abejas.

Las actuaciones se desarrollan en espacios públicos y edificios de titularidad municipal, viales, solares, descampados, márgenes de aguas superficiales, parques y zonas verdes y red del alcantarillado del municipio, así como en espacios de residencia sujetos a intervención o necesidad social.

Tres líneas estratégicas y 500.000 actuaciones anuales en alcantarillado

El Plan municipal de Prevención y Control de Plagas y Vectores se estructura en tres líneas estratégicas: la primera es plantear un enfoque global e integral que ordene las actuaciones municipales en esta materia; la segunda es que este enfoque sea eminentemente preventivo, efectuando las actuaciones de prevención y control de plagas y vectores de forma programada y regular, aunque luego haya que efectuar otras derivadas de avisos, denuncias o incidencias, y la tercera es establecer un sistema de evaluación y seguimiento mediante indicadores medibles y cuantificables que permitan tener un conocimiento periódico y detallado del desarrollo, evolución y grado de cumplimiento de los objetivos previstos.

El plan será desarrollado por el Departamento de Control de Vectores de la Subdirección General de Salud Pública de Madrid Salud, pudiendo colaborar, si lo precisara, con empresas de servicios de control de plagas para complementar su actuación. Durante los dos años de duración del plan se realizarán, anualmente, más de 500.000 actuaciones en registros de la red de alcantarillado municipal y más de 4.000 inspecciones en edificios de titularidad municipal.