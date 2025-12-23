Madrid aprueba su Plan de Inspecciones y Actividades Programada en Salud Pública 2026

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado el Plan de Inspecciones y Actividades Programadas (PIAP) en materia de salud pública para 2026, que sistematiza las actividades de control oficial e inspección sanitaria relacionadas con la seguridad alimentaria, los establecimientos cuya actividad tiene incidencia en la salud pública y los centros dedicados a la salud y protección animal.

La vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, ha explicado que este plan constituye la base para que los servicios municipales de inspección sanitaria de las 21 juntas municipales de distrito y del organismo autónomo Madrid Salud (dependiente de su área de Gobierno) lleven a cabo los controles oficiales de forma regular y proporcional al riesgo asociado a las actividades de los distintos sectores, sin perjuicio de las actuaciones que se deban llevar a cabo al margen de esta planificación cuando los servicios municipales de inspección así lo consideren.

“Se parte de un planteamiento global e integrado que viene a ordenar las actuaciones municipales de control oficial e inspección en estas materias y sectores para asegurar que se realicen con la máxima calidad técnica y funcional, con homogeneidad y coordinación entre todos los servicios de inspección y con el fin de proteger la salud de los consumidores y usuarios de los servicios”, ha informado Sanz.

El PIAP tiene como principales objetivos garantizar las condiciones sanitarias de los establecimientos de la ciudad en materia de salud pública, servir de base para que los servicios municipales de inspección sanitaria efectúen los controles oficiales de forma regular, coordinada y proporcional al riesgo asociado y ser un instrumento necesario para la mejora continua de la actividad de inspección y control oficial.

Para ello, se estructura en cuatro líneas estratégicas: plantear un concepto integral del control oficial que proporcione una mayor coherencia a las actuaciones e inspecciones municipales; implantar un enfoque eminentemente preventivo para no solo verificar que las actividades cumplan con la normativa vigente, sino que investiguen los factores de riesgo; desarrollar las actuaciones considerando el Plan Nacional de Control de la Cadena Alimentaria, y establecer un sistema de evaluación y seguimiento que permita tener un conocimiento periódico y detallado del cumplimiento de los objetivos previstos para cada materia.

El plan, elaborado por Madrid Salud, será desarrollado por los 21 departamentos de Salud de las juntas de distrito y por los departamentos de Seguridad Alimentaria, Inspección Central, Aguas de Consumo y Transporte Alimentario, Inspección de Mercamadrid y Salud Ambiental de Madrid Salud. Asimismo, el Laboratorio de Salud Pública participa en las determinaciones analíticas de las muestras programadas del plan.

A lo largo del próximo año 2026, está previsto realizar cerca de 20.000 actuaciones e inspecciones de control oficial en materia de salud pública, así como tomar más de 5.000 muestras de alimentos, aguas de consumo humano y aguas recreativas.

Programas del PIAP

Las actuaciones en materia de control oficial de alimentos se desarrollarán en establecimientos de elaboración, venta y servicio de alimentos y bebidas como restaurantes, bares, cafeterías, comedores escolares, de empresas y similares, establecimientos de comercio minorista de la alimentación, establecimientos mayoristas de Mercamadrid y transporte de alimentos.

En cuanto al programa de valoración nutricional de los menús escolares, tiene como propósito promover una alimentación saludable y sostenible entre niños y adolescentes en colegios y escuelas infantiles.

Por lo que respecta a los establecimientos con incidencia en salud pública, son objetivo de vigilancia y control los centros de estética, peluquerías y gimnasios, escuelas infantiles, centros de cuidado y recreo infantil, piscinas, balnearios y spas urbanos, centros de tatuaje, micropigmentación y piercing, centros de bronceado e instalaciones de riesgo de proliferación de legionela. Asimismo, se contempla el muestreo de calidad de aguas recreativas y de instalaciones de riesgo de legionelosis.

Mientras, en materia de salud y protección animal y para garantizar la salud pública y la salud y el bienestar de los animales, se verificarán las condiciones de los establecimientos de venta de animales de compañía, centros veterinarios, centros de tratamiento higiénico de animales, residencias, centros de cuidado, escuelas de adiestramiento de animales de compañía y centros ecuestres con fines de ocio o deportivo.