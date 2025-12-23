Metro de Madrid continúa la implantación de los nuevos tornos inteligentes y supera ya los 400 instalados

Metro de Madrid ha alcanzado un hito clave en su proceso de digitalización. Con la reciente instalación de los nuevos tornos inteligentes en el vestíbulo de la calle Orense de la estación de Nuevos Ministerios, la compañía metropolitana encara el cierre del año superando la cifra de los 400 dispositivos de alta tecnología distribuidos por toda la red.

La puesta en marcha de estos equipos en Nuevos Ministerios se ha coordinado con las obras de mejora que se están llevando a cabo en la Línea 6. Según han explicado desde la compañía, el objetivo de realizar esta instalación durante los trabajos en la infraestructura es minimizar las molestias a los viajeros, aprovechando las actuaciones en la vía para renovar también los sistemas de acceso.

Un salto en accesibilidad e información

Estos nuevos modelos de tornos, que ya están presentes en más de 23 paradas de la red, destacan por un diseño más compacto y funcional. Los equipos incorporan una interfaz más intuitiva y una pantalla que ofrece información detallada al usuario mediante gráficos y texto sobre la validación de su título de transporte.

Además de la mejora estética, los tornos están diseñados para ser más accesibles, incorporando avisos acústicos y una señalización mediante iluminación LED tanto en las puertas como en el suelo (verde o rojo) para guiar el paso de los pasajeros de forma más clara.

Balance de la primera fase: Estación 4.0

Con esta nueva incorporación, Metro de Madrid cumple con las previsiones anunciadas el pasado mes de julio, cuando la red contaba con 220 tornos y se fijó el objetivo de alcanzar los 405 antes de terminar el año. Esta cifra supone haber completado con éxito la primera fase del plan de transformación tecnológica de las estaciones.

El proyecto de modernización no se limita a los tornos. De forma paralela, se han renovado las máquinas de venta automática de tarjetas (TTP), contando ya con cerca de un centenar de equipos mucho más eficaces y fáciles de usar para turistas y usuarios ocasionales.

Este despliegue tecnológico, desarrollado y patentado por profesionales de la propia compañía metropolitana, cuenta con la financiación de la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Tras el cierre de esta etapa, Metro ya tiene preparada una segunda fase para extender este modelo de «Estación 4.0» al resto de la red con otros 268 tornos adicionales.

Foto: Metro de Madrid.