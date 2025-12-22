Madrid lidera la inversión en criptomonedas en España con 8.700 euros por persona de media

Las criptomonedas han dejado de ser terreno exclusivo de los pioneros tecnológicos para convertirse en una opción de inversión consolidada en España. Según el último informe de la plataforma Criptan, los españoles han destinado este año una media de más de 4.900 euros a criptoactivos, consolidando una tendencia al alza en el ahorro digital.

En este contexto, la Comunidad de Madrid se sitúa a la vanguardia nacional. Con una inversión total que supera los 7,9 millones de euros, la región no solo lidera en volumen, sino también en capacidad de inversión individual: la media de los madrileños se sitúa cerca de los 8.700 euros, muy por encima de la media nacional.

Radiografía por Comunidades Autónomas

El estudio muestra una clara regionalización del interés inversor. Tras Madrid, el ranking de volumen total lo completan la Comunidad Valenciana (4,4 millones de euros), Cataluña (3 millones) y Andalucía, que roza los 2,5 millones de euros. Curiosamente, al analizar la inversión media por persona, el ranking varía:

Comunidad de Madrid: 8.700 €

8.700 € Extremadura: 7.900 €

7.900 € Cantabria: 7.200 €

En el lado opuesto se sitúan comunidades como La Rioja (2.731 €), Canarias (2.731,71 €) y Navarra (2.888 €), que registran las medias más bajas del ejercicio.

Bitcoin domina, pero crece el interés por la estabilidad

El Bitcoin sigue siendo el activo rey, representando más del 65% de las carteras en la mayoría de regiones. Sin embargo, el comportamiento varía según el territorio. Mientras que en Galicia el Bitcoin acapara el 81,2% de la inversión, en Extremadura se observa un perfil mucho más conservador, liderando la apuesta por USDC (una stablecoin vinculada al dólar) con un 63,2%.

Por su parte, Canarias destaca por tener una de las carteras más diversificadas del país, repartiendo el interés entre Bitcoin (42,9%), Ethereum (20,3%) y USDC (18,6%). Jorge Soriano, CEO de Criptan, señala que estas diferencias responden a «factores como la capacidad económica, la formación financiera y la exposición a la innovación tecnológica», que generan patrones claros de adopción en las distintas regiones.

Advertencia de riesgo: Se debe recordar que la inversión en criptoactivos no está regulada, puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido.