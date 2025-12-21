EMT Madrid alcanza récord histórico tras superar los 500 millones de pasajeros en 2025

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid ha marcado un hito sin precedentes este fin de semana al rebasar, por primera vez en su historia, la cifra de 500 millones de viajeros transportados en un solo año. La noticia ha sido confirmada por Borja Carabante, delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad y segundo teniente de alcalde, quien ha destacado el crecimiento del servicio frente a los registros anteriores.

A falta de una semana y media para que concluya oficialmente el ejercicio, este dato ya supone un récord histórico para la capital. La cifra actual mejora sustancialmente los resultados obtenidos en el año 2024, que cerró con un total de 476 millones de usuarios. Este incremento refleja una tendencia al alza en el uso del autobús municipal antes de finalizar el calendario anual.

En palabras de Carabante, el año 2025 ha sido un periodo «único» y definido por la «máxima exigencia» y diversos retos operativos para la empresa pública. El delegado ha vinculado este éxito estadístico a la «confianza de los madrileños» en el sistema de transporte, subrayando la consolidación de la EMT como un pilar fundamental de la movilidad en la ciudad.