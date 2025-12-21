Más Madrid propone renombrar el Centro Juvenil de Carabanchel Alto en honor a Robe Iniesta

El grupo municipal Más Madrid ha presentado una proposición oficial para que el Ayuntamiento de la capital rinda homenaje a Roberto Iniesta, conocido artísticamente como Robe, asignando su nombre al centro juvenil situado en la calle Alfonso Fernández, 23, en el barrio de Carabanchel Alto.

La iniciativa, defendida por la concejala María Pilar Sánchez Álvarez, surge tras el fallecimiento del artista el pasado 10 de diciembre de 2025, a quien la formación define como una «referencia generacional» y «piedra angular del rock español».

Un vínculo histórico con Madrid y Carabanchel

El texto de la propuesta subraya la estrecha relación que el músico mantuvo con la ciudad de Madrid, donde residió en los inicios de su carrera profesional. Entre los motivos esgrimidos para este reconocimiento, Más Madrid destaca hitos como:

Su histórica actuación el 8 de noviembre de 1991 en la desaparecida sala Sukursal Rock de Vía Carpetana, considerada un punto de inflexión para la banda.

Su compromiso social, manifestado en conciertos en defensa de los refugiados o colaboraciones con instituciones como el Museo del Prado.

Su faceta como «poeta rebelde», capaz de elevar el rock a un lenguaje de expresión poética, filosófica y social.

Espacios para la creación juvenil

Más Madrid argumenta que el Centro Juvenil de Carabanchel Alto es el lugar idóneo para este tributo por su conexión con los ideales colectivos del artista. El grupo municipal recuerda que Robe fue un firme defensor de la creación de espacios culturales —como locales de ensayo y talleres— para evitar el éxodo del talento joven y fomentar el desarrollo sociocultural de las ciudades.

Con esta denominación como «Centro Juvenil Robe Iniesta», se pretende unir la memoria de la efervescencia musical que vivió el distrito de Carabanchel con la aspiración de ofrecer a las nuevas generaciones lugares públicos de creación y práctica cultural.