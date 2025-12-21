Almeida recibe el Premio Or Janucá 2025 de la Comunidad Judía de Madrid

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, recibió anoche el Premio Or Janucá 2025, concedido por la Comunidad Judía de Madrid desde 2008 a las personas o instituciones no judías que defienden y promocionan los valores, los derechos y la cultura hebrea.

La Junta Directiva de la Comunidad Judía de Madrid ha resuelto conceder este galardón al alcalde por su vocación de hacer de Madrid un ejemplo de tolerancia y de diálogo y de crear un espacio abierto a todos, sea cual sea su procedencia, sensibilidad o religión, así como por su contribución a hacer de la capital un referente de libertad y de encuentro en todo el mundo.

En esa línea, Almeida, que reconoció sentirse emocionado y honrado, dedicó el galardón al conjunto de la ciudad de Madrid, “que responde a los valores de tolerancia, concordia, diálogo y apertura y que entiende que la diversidad, la diferencia y la pluralidad no son elementos que restan, sino que suman”. El alcalde destacó que la sociedad “no puede admitir ninguna forma de antisemitismo, ni que se siga señalado al pueblo judío, porque esto va de defender la libertad, la convivencia y la tolerancia y, por tanto, al pueblo judío”.

En palabras de Almeida, este premio, elaborado con cobre y acero, material que representa la luz de la esperanza y la resistencia, le servirá para guiarse por la luz cada vez que tenga que tomar una decisión, porque “si te guías por la luz, nada malo te puede pasar”.

La ceremonia de entrega de este reconocimiento coincide con la festividad judía de Janucá o ‘Fiesta de las Luces’, que conmemora la victoria de los macabeos frente al dominio helenístico y recuerda el milagro del aceite, cuando una pequeña cantidad, suficiente para un solo día, mantuvo encendida la llama del templo durante ocho jornadas completas.