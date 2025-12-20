El Mercado de Productores regresa este domingo 21 a Madrid: productos de proximidad, tapeo, vermut y música en directo

El Mercado Municipal de Productores Planetario celebra este domingo, 21 de diciembre, la primera jornada de su cita bimensual del mes con el objetivo de facilitar el acceso a una amplia oferta de productos ecológicos, artesanos y de cercanía. Cervecitas artesanas, vermut, tapeo y música en directo, el mejor plan para ir con la familia o quedar con tus amigos la mañana del domingo. Además, al estar cubierto no habrá que preocuparse por el sol directo o la lluvia.

Promovida por el Ayuntamiento de Madrid a través del Área de Economía, Innovación y Empleo, y como cada primer y tercer domingo de cada mes, la cubierta de la avenida del Planetario (avenida del Planetario, esquina calle de Meneses, junto Parque Tierno Galván) acoge este 21 de diciembre una nueva edición de este encuentro con más de una treintena de productores de la región. El evento intenta descubrir a los madrileños el gran potencial alimentario que tiene la región, además de recuperar los valores de la alimentación tradicional y el producto cultivado, criado y procesado en proximidad.

Así, este domingo 21 de diciembre desde las 10:00 horas y hasta las 15:00 horas, los visitantes no solo podrán llenar su carro de la compra con productos naturales y locales sin intermediarios de sus 36 puestos, sino que también tendrán la oportunidad de conocer de cerca los procesos de elaboración contados en primera persona por los productores. Es un mercado familiar, tanto como para adultos como para los niños, por lo que a partir de las 12:30 horas empiezan las animaciones para todos, creándose un ambiente ideal para toda la familia.

Desde diciembre de 2020 el mercado aumentó su presencia mensual. Con el objeto de facilitar el acceso a una alimentación saludable y fomentar el consumo responsable, el Ayuntamiento de Madrid autorizó la celebración del evento durante el primer y tercer domingo de cada mes. La iniciativa ha tenido buena acogida entre los productores, especialmente en el momento debido a la crisis por el coronavirus.

Expositores

Dónde y cómo llegar

Avenida del Planetario, esquina calle de Meneses, junto Parque Tierno Galván.