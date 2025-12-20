Un hombre de 46 años grave tras ser atropellado por un VTC en Chamartín

Un grave atropello ha tenido lugar esta medianoche de viernes a sábado, 20 de diciembre, en la calle María de Molina, en el distrito madrileño de Chamartín. Un hombre de 46 años ha resultado herido de gravedad tras ser arrollado por un vehículo de transporte con conductor (VTC) en circunstancias que ya están bajo investigación policial.

A la llegada de los equipos de emergencia de SAMUR-Protección Civil, los sanitarios encontraron a la víctima inconsciente y con lesiones de consideración. Según el parte médico, el varón presentaba un traumatismo craneoencefálico, lesiones en el miembro inferior izquierdo y contusiones torácicas.

Estabilización y traslado de urgencia

Dada la gravedad de su estado, se desplazaron al lugar una unidad de soporte vital avanzado, la jefatura de guardia y un vehículo de logística. Los facultativos procedieron a realizar la estabilización inicial del paciente, efectuar el aislamiento de la vía aérea para asegurar su respiración y el trasladarlo con preaviso hospitalario al Hospital Gregorio Marañón, donde ha ingresado con pronóstico grave.

Investigación y cortes en la vía

El operativo sanitario contó con la escolta de la Policía Municipal de Madrid, que también se encargó de cortar el tramo afectado de la calle María de Molina para facilitar las tareas de asistencia y realizar el atestado correspondiente.

En la intervención también ha colaborado la Policía Nacional, mientras que la Unidad Judicial de Seguridad Vial de la Policía Municipal se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas exactas del atropello.