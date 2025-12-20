Más Madrid tilda de «rancio y trasnochado» el uso de renos en el desfile navideño de Chamberí: «es maltrato animal encubierto»

El grupo municipal de Más Madrid ha manifestado su «más firme oposición» al empleo de renos en las cabalgatas organizadas por el Ayuntamiento de Madrid. Tras el desfile realizado esta tarde de viernes en el distrito de Chamberí, la edil Sara Ladra ha criticado duramente el modelo de festejos del equipo de gobierno de José Luis Martínez-Almeida, tildándolo de «rancio y trasnochado».

Según la concejala, aunque estas actividades puedan parecer «festivas e inocentes», en realidad «someten a los animales a situaciones de sufrimiento y estrés innecesario», lo que vulnera su bienestar al tratarse de seres silvestres adaptados a climas fríos y entornos naturales muy distintos a los núcleos urbanos.

La denuncia del grupo municipal pone el foco en las condiciones a las que se ven expuestos los animales, señalando que el ruido, las luces artificiales y las temperaturas inadecuadas constituyen «un maltrato encubierto bajo el disfraz de la tradición y el entretenimiento».

Ladra ha vinculado directamente este evento con la empresa Evecan, que ya generó polémica anteriormente por el estado de salud de sus ejemplares, y ha señalado que esta firma percibe unos «15.000 euros por espectáculo» en su gira por la región. Para la edil, se trata de un «modelo de negocio despreciable e inaceptable que el PP está alentando».

Ante estos hechos, Más Madrid ha exigido al consistorio que sea «ejemplar en el cuidado del bienestar animal» y cese el uso de fauna viva en espectáculos públicos, especialmente en los dirigidos a la infancia. La concejala ha subrayado que existen «muchas alternativas» para conseguir que los desfiles navideños sean «igual de mágicas y emocionantes» sin necesidad de recurrir al maltrato de animales. Por su parte, la formación ha instado a la administración local a replantear estas prácticas de cara a futuras celebraciones para garantizar una protección efectiva de los derechos de los animales en la capital.